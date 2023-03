Grosser Rat «Werbereiter sind unschön für das Stadtbild»: EVP-Politiker fordert mehr Kontrolle vor Basler Geschäften Christoph Hochuli hat im Grossen Rat eine schriftliche Anfrage zu Werbetafeln eingereicht. Er will Antworten zur Kontrolle und Massnahmen von sogenannten Reklamereitern.

Die Reklamereiter sind in der Stadt Basel weit verbreitet. Bild: Roland Schmid

Ein Spaziergang durch die Gassen und Strassen in Basel zeigt: Vor vielen Geschäften stehen Werbetafeln. Sie weisen auf Geschäfte, Rabatte oder Aktionen hin. Jedoch darf nicht jeder Laden in Basel einen sogenannten Reklamereiter vor seinem Lokal oder Schaufenster positionieren.

Zu diesen Werbetafeln reichte der EVP-Politiker Christoph Hochuli nun eine schriftliche Anfrage beim Grossen Rat ein. In letzter Zeit sei ihm aufgefallen, dass es viel mehr Reklamereiter vor den Geschäften gebe als früher, begründet Hochuli auf Anfrage, und fügt hinzu: «Reklamereiter sind gefährliche Stolperfallen für sehbehinderte Menschen.» Diese je nach Standort und Trottoirbreite auch Hindernisse für Kinderwagen, Rollstühle oder Fussgänger. Und: «Die Werbereiter sind unschön für das Stadtbild», sagt er weiter.

Keine Reklamereiter für Geschäfte im Erdgeschoss

Deshalb fordert er nun mit seiner schriftlichen Anfrage mehrere Antworten vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt. «Die meisten Reklamereiter, die ich gesehen habe, müssten eigentlich entfernt werden», meint Hochuli. Denn viele dieser Werbetafeln würden zu Geschäften im Erdgeschoss gehören, sagt er. Das ist laut den Richtlinien des Tiefbauamts Basel-Stadt sowie dem Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raumes nicht erlaubt: Gemäss diesen Bestimmungen dürfen nur Geschäfte mit einem Reklamereiter werben, die entweder kein Schaufenster haben oder deren Geschäft sich nicht im Erdgeschoss befindet.

Ob diese Werbetafeln am richtigen Platz stehen und eine Bewilligung haben, kontrolliert die Allmendverwaltung. Hochuli will nun vom Regierungsrat wissen, wie oft die Allmendverwaltung diese Werbetafeln kontrolliert und wie viele Verstösse gegen die Bestimmungen in den letzten Jahren festgestellt wurden. Zudem fordert er eine Auflistung der Fälle von Verwarnungen, Bussen sowie Verzeigungen und will wissen, welche Massnahmen der Regierungsrat gegen den «Wildwuchs» von rechtswidrig aufgestellten Reklamereitern plane.

Ziel: Weniger Reklamereiter

In der kommenden Sitzung des Grossen Rats vom 15. März wird das Geschäft behandelt. Hochulis Ziel sei, dass es in Zukunft weniger Reklamereiter in Fussgängerzonen und auf Trottoirs gebe. Ob und wie viel die Allmendverwaltung diese Werbetafeln kontrollieren würde, wisse er nicht, sagt er und fügt hinzu: «Es hat überall so viele Reklamereiter, dass es so aussieht, als würden sie diese nicht kontrollieren.»

Damit eine Firma eine Werbetafel vor ihren Laden positionieren kann, muss sie zuerst ein Gesuch an das Tiefbauamt stellen. Reklamereiter sind bewilligungspflichtig und kosten jährlich 500 Franken pro Quadratmeter. Dazu kommt eine einmalige Gebühr von 100 Franken. Die Bewilligung der Werbetafeln geschieht im Kanton Basel-Stadt in zwei Zonen. In den letzten fünf Jahren seien zwischen 12 und 22 Reklamereiter pro Jahr bewilligt worden, schreibt Nicole Ryf, Mediensprecherin des Bau- und Verkehrsdepartement, auf Anfrage. «Aktuell sind insgesamt 136 Reklamereiter bewilligt.»