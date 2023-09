Grosser Rat Widerstand gegen Bauprojekt des Bürgerspitals: Kanton hat keine politische Handhabe zur Verhinderung Anwohnende haben gegen den geplanten Neubau des Bürgerspitals Basel in der Maiengasse eine Petition eingereicht. Nun muss die Regierung Stellung beziehen.

Seit 2009 plant das Basler Bürgerspital an der Maiengasse 56 ein Wohngebäude. Der Widerstand ist gross und beschäftigt jetzt die Politik. Archivbild: Roland Schmid

Das Bürgerspital Basel (BSB) plant in der Maiengasse einen Neubau, das Projekt «Merlin». Dagegen regt sich seit mehreren Jahren aktiver Widerstand aus dem Quartier. Stein des Anstosses ist die geplante Versiegelung von rund 300 Quadratmetern Naturboden. Mit der entsprechenden Petition beschäftigte sich am Mittwoch der Grosse Rat.

Was bisher geschah: Bereits 2009 liess das BSB erste Pläne erarbeiten. Ein viergeschossiges Gebäude mit acht Wohnungen war vorgesehen auf einer unbebauten Parzelle im Gebiet Maiengasse - Mittlere Strasse - Friedensgasse. 2017 wies das Bundesgericht Rekurse dagegen ab. Das wurde angefochten, der Ball liegt mittlerweile beim Basler Appellationsgericht. Dieses sollte bis spätestens Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen.

Regierung soll Bauprojekt verhindern

Der geplante mehr als 24 Meter lange viergeschossige «Renditebau» mit einer sichtbaren 13 Meter hohen Betonbrandmauer würde weit über den Blockrand hinaus in den grünen Hinterhof ragen und die Luftzirkulation innerhalb des Gevierts empfindlich beeinträchtigen, wie Christian C. Moesch (FDP) von der Petitionskommission die Anliegen der Petentschaft erläuterte. Die kühlende Wirkung des Grünraums nach aussen ginge damit stark zurück. Zwei geschützte Bäume würden durch die geplante Versiegelung einzugehen drohen. Auch müsste eine fünf Meter hohe Hecke gerodet werden, um das Baugerüst zu errichten.

Die Petitionäre verlangten nebst dem Erhalten des intakten Grünraums in der Schutzzone Maiengasse-Mittlere Strasse-Friedensgasse einen Stopp der Versiegelung von Naturböden für Renditebauten im grünen Hinterhofgebiet sowie den Schutz von Bäumen und Hecken durch «unsinnige Verdichtung».

Baueingabe erfolgte vor dem Klimakonzept

Der grundsätzliche Interessenskonflikt liegt zwischen der Schaffung von weiterem Wohnraum in dicht besiedeltem städtischen Raum und dem Einhalten des baselstädtischen Klimakonzepts, insbesondere durch eine öffentlich-rechtliche Institution wie das Bürgerspital.

Die Petitionskommission stelle fest, dass keine politische Handhabe zur Verhinderung des Projekts Merlin bestehe, so Moesch. Dies, nachdem sie alle involvierten Parteien angehört hat. Die Kommission beantragte denn dem Grossen Rat mit 6:4 Stimmen, die Petition «Erhalt des Grünraums in der Schutzzone Maiengasse-Mittlere Strasse-Friedensgasse» an den Regierungsrat zur Stellungnahme innert sechs Monaten zu überweisen. Dem folgte der Grosse Rat sehr knapp mit 48:47 Stimmen, bei einer Enthaltung.