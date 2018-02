Die Initiative "Ja zu bezahlbaren Mietgerichtsverfahren" will bei Mietstreitigkeiten am Zivil- und Appellationsgericht die Gebühren auf maximal 500 Franken begrenzen und Parteientschädigungen ausschliessen.

Der Grosse Rat empfahl das Begehren mit 45 gegen 44 Stimmen bei zwei Enthaltungen zur Ablehnung. Damit setzte sich die Ratsrechte trotz mehr Abwesenden durch. Die Enthaltungen stammten von SP und Grünem Bündnis.

Die Gesetzesinitiative bringe neue Ungerechtigkeiten, mahnten bürgerliche Gegner. Sie befürchten auch eine Zunahme der Prozesse und warnten, "das eingespielte Basler System" nicht ohne Handlungsbedarf umzukrempeln. Die Mietschlichtungsstelle funktioniere gut. Die LDP verwies auf die Bundesgerichtspraxis, die klare Leitplanken setze.

Kostenrisiko

Die SP will hingegen den Weg ans Gericht auch Personen mit wenig finanziellen Ressourcen offen lassen: Beim heutigen System fielen selbst bei einem Klageerfolg oft vierstellige eigene Anwaltskosten an. In der vorberatenden Kommission - die sich gegen die Initiative ausgesprochen hatte - sei ein besserer Gegenvorschlag abgelehnt worden, darum die Ja-Empfehlung der SP.

Das Grüne Bündnis (GB) argumentierte ähnlich wie die SP, beantragte aber Rückweisung an die Regierung, damit diese einen Gegenvorschlag nachliefere. Ein GB-Grossrat und Mieterverbands-Co-Geschäftsführer nannte abschreckende Beispiele von Prozessen mit hohen Kostenfolgen für Mietende. Rückweisung wurde mit 74 gegen 14 Stimmen abgelehnt.

Die Regierung hatte das Begehren als unnötig abgelehnt. Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann räumte zwar ein, dass das Kostenrisiko für die eigenen Anwälte ein "falscher Anreiz" sei; dennoch sei das Volksbegehren abzulehnen. - Die Initiativen ist eine von dreien, die der Mieterverband im Herbst 2016 als Paket eingereicht hatte.