Eine Basler Grossrätin nimmt am Mittwoch ihren zwei Monate alten Sohn in den Ratssaal. Das Kind macht keinen Lärm, das Kind stört weder Mutter noch die anderen Politiker und Politikerinnen bei der Ausübung ihrer Arbeit. Trotzdem wird Lea Steinle aus dem Saal verwiesen. Weil man hier unter sich sein wolle, wie Grossratspräsident Remo Gallacchi sagt, übrigens ein Vertreter der selbst ernannten Familienpartei CVP. Später wird er seinen Entscheid zurücknehmen. Jedoch darauf bestehen, dass das Ratsbüro die rechtliche Grundlage für den Zutritt von Babys in den Grossratssaal abklärt. Schliesslich könnte das Kleinkind ja mithören.

So weit, so absurd. Doch diese Episode hat sich schon viele Mal abgespielt, in Deutschland, Australien, in Zürich und im Aargau. Immer dort, wo sich Politikerinnen erdreisten, ihren Nachwuchs im Babyalter in den Politbetrieb einzuschleusen.

Warum erregt eine Mutter, die auch als Mutter auftritt, dies aber ausserhalb der dafür vorgesehenen Zonen, also zu Hause oder auf dem Spielplatz tut, derart die Gemüter? Weil sich an diesen Müttern die Familienbilder scheiden. Diese Frauen versuchen, die von der Politik und Wirtschaft viel geforderte und geförderte Vereinbarkeit zu leben. Und scheitern erst mal. Weil da dieses Kind ist, das – wie es sich für eine gute Schweizer Mutter gehört – mindestens ein halbes Jahr gestillt werden will. Und da ist der politische Auftrag, der Anspruch, Präsenz zu zeigen, den männlichen Kollegen in nichts nachzustehen.