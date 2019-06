Herr Wüest-Rudin, nichts ist weniger grün als eine Autobahn und nichts weniger liberal als ein Planungs-Moratorium. Hatten Sie als Grünliberaler Mühe, eine Meinung zu fassen?

David Wüest-Rudin: Es war nicht einfach, ja, allerdings liegt das Problem vor allem darin, dass die Autos heute nicht mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Sobald die Fahrzeuge CO2-neutral sind, können Autobahnen je nachdem sinnvoll sein, insbesondere wenn sie unterirdisch sind.

Bei solchen Fragen sendet die Grünliberale Partei auch ein Zeichen, entweder in Richtung «grün» oder in Richtung «liberal». Sprechen Sie so etwas Heikles mit der nationalen Parteispitze ab?

Das kommt vor, war aber in diesem Fall meines Wissens nicht so. In der Regel stimmen wir im Zweifelsfall grün, dazu stehen wir. Noch lieber stimmen wir aber einfach vernünftig ab. Wir fragen, was ist die Wirkung? Hinter dem klimapolitischen Ziel der Motion stehen wir, sie hätte aber leider nicht viel bewirkt. Der Bund plant die Autobahnen. Es ist völlig offen, ob wir einem konkreten Autobahnprojekt dann zustimmen oder nicht.