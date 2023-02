Grossratssitzung «Nabelschau» im Grossen Rat Die Teilrevision der Geschäftsordnung des Grossen Rats gibt dem Basler Milizparlament den ganzen Tag zu reden. Heraus kommen mehrere gleichstellungspolitische Fortschritte.

Einst zog die Frau mit Bügelbrett und Baby ins Parlament. Bild: Kenneth Nars

In der Grossratssitzung diskutierte der Grosse Rat eine Teilrevision seiner Geschäftsordnung – und zwar den gesamten Tag. Thema waren vor allem Fragen der Gleichstellung und des Anstands, aber auch der Macht und Effizienz.

Begonnen hatte die Diskussion der Geschäftsordnungsanpassungen mit feierlichen Worten der SP-Grossrätin Alexandra Dill: «Nicht alles, aber doch einiges dessen, was wir heute diskutieren, ist demokratiepolitisch höchst relevant. Es geht um mehr als eine Nabelschau, es geht darum, wie wir zusammenarbeiten und die Bevölkerung vertreten.»

Die Themen waren vielfältig: Die FDP wünschte sich mehr Transparenz hinsichtlich der Interessenbindungen einzelner Ratsmitglieder (und wurde abgeschmettert), die SVP wollte gerne den Regierungsrat mehr in die Pflicht nehmen (und stiess damit ebenfalls auf Ablehnung). Ausserdem ging kurz die Befürchtung im Parlament um, das Ratsbüro überschreite seine Kompetenzen, wenn es den Grossen Rat per Geschäftsordnung in allen rechtlichen Verfahren vertrete.

Künftig können Grossratsmitglieder auch bei Abwesenheit abstimmen

Doch den grössten Diskussionsbedarf verspürten die Grossratsmitglieder beim Thema «Abstimmungen in Abwesenheit», das anlässlich eines Anzugs der SP-Grossrätin Barbara Heer in einem neuen Paragrafen Einzug in die Geschäftsordnung gehalten hat. Ganze sechs Änderungsanträge von GAB bis SVP segelten ein. Letztendlich fiel die Anpassung gleichstellungspolitisch sogar noch grosszügiger aus, als im Vorschlag des Ratsbüros vorgesehen.

Barbara Heer der SP forderte, dass Abstimmungen in Abwesenheit möglich ist. Jetzt wird ihr Anzug in der neuen Geschäftsordnung umgesetzt. Zvg

Demnach können Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Basel künftig während des gesetzlichen Mutter- und Vaterschaftsurlaubs sowie während des Adoptionsurlaubs an Abstimmungen teilnehmen, ohne dabei physisch anwesend zu sein. LDP und SP sorgten ausserdem dafür, dass diese Ausnahme auch für die Schwangerschaft gilt.

Hinzu kommen längere Absenzen aufgrund von Krankheit oder eines Unfalls sowie vier sogenannte Joker-Tage pro Amtsperiode, die beispielsweise genutzt werden können, wenn kurzfristig der Babysitter ausfällt oder ein wichtiger Termin nicht verschoben werden kann.

Insbesondere der letzte Punkt löste hitzige Debatten aus: Während sich Joel Thüring (SVP) um den Ruf des Parlamentariers an sich sorgte, was er mit der Aussage bekräftigte: «Wir sind nicht dafür gewählt worden, um im Liegestuhl am Strand von Ipanema abzustimmen», war Bruno Lötscher (Mitte-EVP) gar überzeugt, der Grosse Rat «ritze mit diesen Ausnahmeregelungen an der Verfassung». Parteikollege Franz-Xaver Leonhardt versuchte wiederum der ganzen Sache mit dem «Bauchgefühl» beizukommen.

Die Rechte der Grossratsmitglieder werden nicht beschnitten

Ausserdem zu Reden gab der Vorschlag des Ratsbüros, die Anzahl der Motionen und Anzüge pro Ratsmitglied und Session (wie neu die Gesamtheit der monatlichen Grossratssitzungen im Überbegriff heisst) zu beschränken.

Erich Bucher will keine Beschränkung bei der Anzahl vorstösse. Diese Ansicht teilte eine Mehrheit im Rat. Bild: Zvg

Auch hier waren sich die Grossratsmitglieder von Links bis Rechts in bedeutender Mehrheit einig, wie mit den Worten des FDP-Grossrats Erich Bucher zusammengefasst werden kann: «Ich will keine Einschränkung meiner Grossratsrechte und sehe auch keinen Anlass die Menge unserer Vorstösse zu beschränken.»

Abends um 18 Uhr waren immer noch nicht alle Änderungsanträge der einzelnen Fraktionen abgehandelt und es sah schon so aus, als ob das Traktandum mit in die nächste Sitzung genommen werden müsste. Doch kurz vor Sitzungsende legte der Grosse Rat noch einmal einen Endspurt ein und schaffte es doch noch knapp über die Ziellinie.