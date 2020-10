Grüne unterstützen Heidi Mück im zweiten Wahlgang

Am Dienstag wurde bekannt, dass Heidi Mück für den zweiten Wahlgang kandidieren wird. Die Grünen ihrerseits verkündeten am späten Abend, dass sie Mücks Kandidatur unterstützen werden. Es bestehe dadurch die beste Chance, die rot-grüne Mehrheit im Regierungsrat zu sichern.

Damit die Basta-Co-Präsidentin aber wirklich kandidieren kann, müssen sowohl die Grünen als auch die SP einverstanden sein. Die SP ihrerseits will am Mittwochmorgen entscheiden, mit wem sie neben Kaspar Sutter in den zweiten Wahlgang geht. Die Partei nominierte allerdings bereits ihn für den 29. November. Die Grünen unterstützen neben Mück auch Sutter.

«Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht» – die BastA!-Co-Präsidentinnen Sina Deiss und Heidi Mück am Wahlsonntag zu den Zwischenresultaten der Grossratswahlen Basel-Stadt 2020: