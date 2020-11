Grundbedarf wird im Kanton Basel-Stadt ab 1. Januar erhöht

Die Anpassung der ANH- und IV-Renten durch den Bundesrat erfolgte am 14. Oktober 2020. Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe sollte jeweils immer um das Wachstum des Mischindexes erhöht werden, wenn die AHV- und IV-Renten angepasst werden. Dies geschieht jetzt per 1. Januar 2021, wie der Kanton am Montag mitteilte.

Der Grundbedarf in der Sozialhilfe wird im Kanton Basel-Stadt um 0,84 Prozent angepasst, was zu einer monatlichen Erhöhung des Grundbedarfs führt. Für Einzelpersonen bedeutet die Anpassung 9 Franken pro Monat mehr, also neu 1’006 Franken.