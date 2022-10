Gsünder Basel Austausch beim Einkaufen: Plauderkassen gehen in Betrieb Um Menschen vor sozialer Isolation zu bewahren, lanciert der Verein Gsünder Basel Plauderkassen. Im Migros Gundelitor und in der Toppharm Apotheke Gellert startet das Pilotprojekt am 17. Oktober.

Schon kurze Interaktionen an der Kasse sollen einsamen Menschen helfen. Das ist die Idee der Plauderkassen. zvg

Die Plauderkassen sind eines von vielen Projekten, mit denen der Kanton Basel-Stadt versucht, sozial isolierte Menschen besser in die Gesellschaft einzubinden. Gerade in der Pandemie wurde deutlich, wie beglückend ein kurzer Schwatz beim Kaffeestand oder eben an der Migros-Kasse sein kann. An den Plauderkassen soll sich extra Zeit genommen werden für genau diese kurzen Interaktionen, erklärte Stefanie Näf, die Geschäftsführerin von Gsünder Basel bereits im Juli gegenüber der bz. Die Plauderkassen öffnen zwei Mal wöchentlich in der Migros Filiale Gundelitor und in der Toppharm Apotheke Gellert in Basel.

Das Projekt ist schweizweit einzigartig und wird von der Christoph Merian Stiftung unterstützt. Die Idee stammt aus Holland. Näf freut sich über den baldigen Start: «Wir sind gespannt auf den Start der Plauderkassen und wie das Projekt in der Region ankommt. Alles ist bereit. Das Team im Hintergrund und an den Kassen sowie alle zwölf Freiwilligen sind gut vorbereitet. Die Vorfreude ist riesig.»