Amnesty International nimmt Stellung zur Eskalation der Frauendemo in Basel

Der breit diskutierte Polizeieinsatz am 8. März bei der Demonstration zum internationalen Tag der Frau schlägt nun auch bei Amnesty International Wellen. Die Organisation veröffentlichte am Freitag einen neuen Bericht mit 25 Forderungen an die Adresse der Basler Polizei.