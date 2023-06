Gundeldingen Endlich: Umfangreiche Begrünung hinter dem Bahnhof SBB – allerdings nur auf Zeit Der asphaltierte Meret-Oppenheim-Platz am Bahnhof SBB ist plötzlich begrünt – mit einer umfangreichen Wiese. Das Vergnügen ist allerdings begrenzt: Es handelt sich um den Naturwiesenmarkt, der von Freitag bis Sonntag stattfindet. Danach verteilen sich die Wiesen-Quadratmeter auf Privatwohnungen.

Aufbau von «Basel blüht auf» auf dem Meret-Oppenheim-Platz hinter dem Bahnhof SBB. Die Aktion von Basler Kantonalbank und Bird Life Schweiz begrünt vorübergehend im Juni die Asphaltfläche. Bild: Andreas Schwald

Es wäre zu schön: Der unansehnliche Meret-Oppenheim-Platz als grosse, begrünte Stadtparkfläche. Was zurzeit hinter dem Bahnhof SBB in Basel steht, ist allerdings von kurzer Dauer. Die umfangreiche Begrünung des an Hitzetagen brütender Sonne ausgesetzten Platzes ist nicht nur Dekoration, sondern Teil des Naturwiesenmarktes, der von morgen Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr stattfindet.

Begrünungsthemen sind in Basel derzeit enorm beliebt. Die Baudirektion von Regierungsrätin Esther Keller (GLP) hat zurzeit einige grosse Blumenkübel auf die Dreirosenbrücke gestellt, zudem hat sie eine – zugegebenermassen kleine und wenig schattenspendende – mobile Wand mit Pflanzen auf dem Wettsteinplatz platziert. Gerade hat die grossrätliche Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission über die «Stadtklima»-Initiativen berichtet, und die Gesamtregierung will den Schutz von begrünten Basler Innenhöfen erhöhen.

Tropfen auf den heissen Stadtstein – oder doch nicht?

Die Gartenbaufirma, welche die Blumenboxen stellte, war am Donnerstagmorgen mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die temporäre Wiese aufzustellen.

Grün auf Asphalt ist also angesagt. Entsprechend sorgt die Aktion hinter dem Bahnhof SBB für Aufsehen. Treibende Kraft ist hierbei allerdings nicht der Kanton, sondern die Basler Kantonalbank. «Basel blüht auf», nennt sie die Massnahme und will mit «Biodiversität fürs Stadtklima» wirken. Aufgezogen wurde die Aktion gemeinsam mit Bird Life Schweiz. Natürlich darf auch der Hinweis aufs Stadtklima nicht fehlen, das vielen Stadtbewohnern in der heissen Jahreszeit auf Kreislauf und Gemüt drückt.

Das mag zuerst wie eine reine Marketingaktion mit einem Anstrich von Nachhaltigkeitssymbolik wirken. Die 2400 Wiesenziegel ergeben 600 Quadratmeter «blühendes Leben», wie die Bank mitteilt. In der Tat geht es hierbei aber nicht darum, einmal mehr ein paar Tropfen auf den heissen Stein der Stadtasphaltierung zu vergiessen, sondern darum, die Biodiversität zu fördern. Das kann jede und jeder selbst machen, nämlich indem man zum Beispiel Balkone begrünt oder Gärten etwas naturnaher gestaltet.

Die feine Klinge der Aktivierung

Der Barfussweg mit unterschiedlichen Untergründen regt dazu an, das zu tun, was man an heissen Tagen auf genau diesem Platz sonst besser nicht tut: mit nackten Fusssohlen spazieren.

Entsprechend verfügt der Markt über mehrere Stände und Aktivierungsmassnahmen, die über die Möglichkeiten zur individuellen Förderung der Biodiversität informieren und Samen sowie Gewächse feilhalten. «Basel blüht auf» wird zudem in Zusammenarbeit der Basler Stadtgärtnerei, der Christoph Merian Stiftung und Oekostadt Basel unterstützt. Sie nutzen somit im Rahmen der Aktion die feine Klinge der Aktivierung von Einwohnerinnen und Einwohner statt den Zweihänder der nächsten unmittelbar umzusetzenden Klima-Revolution mittels umfangreichen Umpflügens der Stadt.

Der Aufbau der Wiesenziegel auf dem Meret-Oppenheim-Platz vom Donnerstagmorgen war jedenfalls schon ein Spektakel für sich selbst. Die Gärtnerfirma, welche die Ziegel lieferte und installierte, verwandelte die Betonwüste innert Kürze in eine wahrhafte Blumenoase – inklusive Barfusspfad, passenderweise direkt vor dem vegetarischen Restaurant Tibits.