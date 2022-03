Gundeldingerquartier Velofreundliche Gleise: Gewicht der Trams beschädigten Gummiprofile In der Bruderholzstrasse müssen die Gummiprofile der velofreundlichen Tramschienen repariert werden. Durch das Gewicht der Trams wurden die Profile eingedrückt und beschädigt.

In den Gummiprofilen der velofreundlichen Gleise sind Löcher entstanden. Nicole Nars-Zimmer

In Basel sollen die Tramschienen velofreundlicher werden. Durch ein in die Schienen eingebautes Gummiprofil sollen Velos gefahrlos über die Gleise fahren können. Die ersten Versuche in der Bruderholzstrasse verursachen jedoch Probleme. Gemäss OnlineReports wurden die Gummiprofile durch das Gewicht der Tramwagen teilweise eingedrückt. Dadurch entstanden Löcher.

Nicole Ryf von der Medienstelle des Bau-und Verkehrsdepartementes (BVD) sagte gegenüber OnlineReports: «Es zeigte sich im Rahmen der ersten Versuchsmonate seit November, dass das Gummiprofil dem Druck der Trams teilweise zu wenig Stand hält.» Durch den Druck sei das Profil eines nicht sichtbarer Gummi-Querbalkens angerissen worden, wodurch es eingedrückt wurde.

Der Versuch mit velofreundlichen Tramschienen gelte dennoch nicht als gescheitert, jedoch werde eine Reparatur notwendig. Der Hersteller habe das Gummiprofil an der kritischen Stelle etwas anders ausgestaltet und damit verstärkt, sagte Ryf gegenüber OnlineReports. Das längste der Profile wird in der Nacht vom 6. auf den 7. April durch das neue ersetzt. In dieser Zeit fahren Busse statt Trams.

Velofreundliche Schienen sind deutlich teurer

Die velofreundlichen Schienen kosten ohne Unterhalt 80 Prozent mehr als konventionelle Schienen. Würde das gesamte Tramnetz der BVB mit solchen Schienen ausgestattet werden, ergäben sich Mehrkosten von 20 bis 30 Millionen Franken. Zum Einsatz sollen die Schienen überall kommen, wo die Tramhaltestellen mit dem Velo nicht seitlich umfahren werden kann.