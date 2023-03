Gundeli Feuerwehreinsatz an der Dornacherstrasse Im Gundeldingerquartier in Basel stand die Feuerwehr am Donnerstag Nachmittag im Einsatz. In einem Bürogebäude wurde Rauch und Brandgeruch wahrgenommen. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Brand.

Viele Einsatzwagen sind vor Ort. Bild: Neomi Agosti

In einem Bürogebäude an der Dornacherstrasse kam es am Mittwochnachmittag nach ersten Informationen zu einem Brand. An der besagten Liegenschaft gab es Rauch- und Geruchsentwicklung. Personen, welche sich im Gebäude befanden wurden aus dem Gebäude evakuiert, über verletzte ist im Moment noch nichts bekannt.

Aber erste Fahrzeuge der Rettung verlassen das Gundeli ohne verletzte Personen bereits wieder. Eine bz Reporterin vor Ort beschreibt die Situation auch als nicht hektisch. Die Staatsanwaltschaft informiert demnächst über den neuesten Erkenntnisstand.

Update folgt...