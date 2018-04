Der Gundelitunnel löste am Mittwoch im Grossen Rat eine heftige virtuelle Verkehrsdebatte ohne konkrete Vorlage aus: Per Motion wollte die Linke die veraltete Verkehrsplanungsleiche endlich beerdigen, während die Rechte alle Planungsoptionen weiterhin offen halten wollte. Der Vorstoss scheiterte per Stichentscheid.