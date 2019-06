(Zu) gut versteckt

Die Hidden Bar an der Art Basel ist so gut versteckt, dass nur wenige hinfinden. Aber vielleicht sind manchen auch die schwarzen Ball-Hocker zu gwagglig.

Ein Abstecher an die Volta Show lohnt sich, auch wenn man sich diese Messe verdienen muss. Denn sie ist wieder stärker ab vom Schuss, seit sie von der Markthalle in die alte Coop-Verteilzentrale an der Elsässerstrasse verlegt worden ist. Drinnen geben sich die New Yorker Veranstalter Mühe, die Baustellen-Atmo rundherum im Lysbüchel vergessen zu machen. Teppich, angenehmes Licht, einladendes Café. Die Volta strahlt eine schicke Ruhe aus. Allerdings sei es auch ein bisschen zu ruhig, sagen manche Galeristen. Viele Besucher schauen, erkundigen sich. Aber längst nicht alle kaufen. Manche entscheiden sich erst am letzten Tag.

Wer auf bekannte Namen steht, der wird bei der Londoner Galerie Paul Stolper fündig. Brian Eno, ja, genau, DER Brian Eno wird hier gezeigt und verkauft. Ehe er bei Roxy Music an den Synthesizern schraubte und später Bands wie U2 produzierte, hat Brian Eno Kunst studiert. Und nie aufgehört, solche zu schaffen, wie wir erfahren. Seine Kunstwerke, grösstenteils Editionen und daher schon ab 1400 Franken zu haben, sind wie seine Ambient-Musik: Einlullend. (mac)

__________

Optische Täuschung