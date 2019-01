Baseldytsch 2019 // 1 Was beschreibt das Bierfläschegèllert? Wohin geht man, wenn man die Hääfelischuel besucht? Was ist eine Gmietsatleetin? Was ist ein Schwäisspròpäller? Was bedeutet verdääfele? Was tut man mit einem Stierenaug? Was ist passiert, wenn jemand im Schreegmarsch unterwegs ist? Was tut man, wenn man etwas usspìntisiert? Was ist ein Zuggerpflüümlì? Was ist ein Ùffundzuekäib?