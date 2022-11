Habsburger «Radetzkymarsch» und Sachertorte am Rhein: Wie ein österreichischer Royal in Basel logierte 15 Jahre lang wohnte Erzherzog Eugen, ein Mitglied der bis 1918 regierenden österreichisch-ungarischen Habsburger Dynastie, im Hotel Les Trois Rois in Basel. Mit ihm residierte auch eine Spur monarchischer Glanz am Rhein.

Der Kalender zeigt den 23. Mai 1934, es ist ein Mittwoch. Am Basler Bahnhof SBB, damals noch «Bundesbahnhof» genannt, hat sich eine kleine, fast verschworen erscheinende Gemeinschaft versammelt, um einen hochgewachsenen Herrn mit einem markanten Spitzbart, der seine würdige Erscheinung nicht verbergen kann, zu verabschieden.

Das Ziel des Zuges, den der Verabschiedete bald besteigen wird, ist die österreichische Hauptstadt Wien und der würdige Reisende kein Geringerer als ein ehemals Adliger der 1918 untergegangenen österreichisch-ungarischen Donaumonarchie namens Erzherzog Eugen von Habsburg. Mit vollem Namen heisst er Eugen Ferdinand Pius Bernhard Felix Maria. Der monarchieungewohnte und etwas respektlose Basler Volksmund verkürzt den adligen Titel sofort auf den kurzen und prägnanten Spitznamen «Der Erzi».

Die «National-Zeitung» berichtet über diesen speziellen Abschied so: «Erst als der Perronchef um 2.49 Uhr den Befehlsstab zum Abfahrtszeichen erhob, bestieg der ehemalige kaiserliche Feldmarschall den beinah voll besetzten Endwagen II. Klasse des langen Wienerzuges und winkte in seiner freundlichen Art zum Abschied.» Der ehemals Hochadlige reiste also in der zweiten Klasse und damit eher bescheiden zurück in seine Heimat.

Napoleons Schreibtisch kommt mit

Ein extra für diesen Abschied nach Basel entsandter Reporter des «Neuen Wiener Journals» hat bei seinen Recherchen am Bahnhof sogar noch mehr herausgefunden: Er interviewt nämlich einen französischen Bahnangestellten, welcher beobachtet hat, dass «in einer Stunde 20 verschiedene Leute gekommen waren, die jeder etwas herbeischleppten, was sie für den Erzherzog mitgebracht haben und gern, ganz heimlich und still, in den Waggon verpackt haben wollten.» Unter anderem «ein Schreibtisch von Kaiser Napoleon, an dem der Kaiser einst im Hotel Trois Rois gearbeitet hat und den das Hotel als Andenken für den treuesten Gast dem Erzherzog geschenkt hat».

Das Hotel Les Trois Rois: Damit spielt der österreichische Reporter auf die Tatsache an, dass Erzherzog Eugen während der gesamten 15 Jahre seines Basler Aufenthaltes in der Basler Nobel-Herberge am Blumenrain residiert hat. Hier bewohnte er die meiste Zeit eine eigene Suite. Zeitweise steht ihm in den Räumlichkeiten und auch sonst ein Kammerdiener und später lange Jahre eine Kammerzofe zur Seite.

Diese heisst Zoe von Schildenfeld und wird später auch eine Biografie über den Habsburger verfassen. Da Eugen lange Jahre eine führende Figur des Deutschritter-Ordens ist, einer strengreligiösen katholischen Organisation, und sich in diesem Rahmen zum freiwilligen Zölibat verpflichtet hat, ist sie wohl die Frau ausserhalb seiner eigenen Familie, die ihm am nächsten gestanden haben dürfte.

Nach dem Krieg wird es für Eugen in Österreich ungemütlich

Rückblende, Mai 1919: Der Erste Weltkrieg ist in Europa vor einem halben Jahr zu Ende gegangen. Mit seinem Ende sind die Monarchien in Deutschland und Österreich-Ungarn, die den Krieg gegen die Alliierten England, Frankreich und USA verloren haben, auseinandergebrochen.

Aus dem Vielvölkerstaat der Donaumonarchie im Osten Europas ist als eine der Konsequenzen der Niederlage inzwischen der Kleinstaat Österreich geworden. Eine Republik, in der die ehemalige Herrscherfamilie der Habsburger ausdrücklich nicht mehr erwünscht ist. Der letzte Kaiser von Österreich-Ungarn, Kaiser Karl, ist im März 1919 im Hofzug mit seiner Familie in die Schweiz eingereist, wo ihm – auf sanften Druck der siegreichen Länder – Exil angeboten worden war.

Karl wird sich mit diesem Exil allerdings nicht abfinden können und zweimal vergeblich versuchen, sich von der Schweiz aus in Ungarn, wo er formell immer noch König ist, wieder auf den Thron zu putschen. Diese Versuche enden tragisch: Die Siegermächte verbannen ihn und seine Gattin Zita auf die portugiesische Insel Madeira, wo er im April 1922 erst 35-jährig an einer Lungenentzündung stirbt.

Auch für Erzherzog Eugen, einen Cousin des abgedankten Kaisers Karl, wird es in Österreich in den Monaten nach Kriegsende ungemütlich, die Habsburger werden nicht nur von den inzwischen regierenden Sozialdemokraten für die Niederlage verantwortlich gemacht, sondern meist auch um ihre vielen Privilegien benieden, ja sogar gehasst.

Der 55-Jährige, der in der K.-u.-k.-Monarchie einen hohen Armeeposten bekleidet hat, den er erst in der Schlussphase des Ersten Weltkrieges nach zahlreichen Niederlagen der Armee hatte räumen müssen, entschliesst sich deshalb zur Ausreise. Vermutlich dürfte auch Eugen wie andere Habsburger Geld und Wertsachen mitgenommen haben, die in der Öffentlichkeit nun als «Volkseigentum» bezeichnet werden.

Wie seinen prominenten Verwandten zieht es Eugen ebenfalls in die Schweiz. Dies wohl nicht zuletzt der geografischen Nähe sowie der gemeinsamen Kultur und Sprache wegen. Die relative politische Stabilität sowie die Neutralität im Weltkrieg der Schweiz dürften ebenfalls das Ihre beigetragen haben.

Aus dem Erzherzog wird Privatmann «Erzi»

Wieso er dann ausgerechnet Basel zu seinem Refugium gewählt hat, ist bis heute nicht ganz klar. Bekannt ist, dass der Habsburger noch in Wien Kontakt hatte zu den beiden aus Basel stammenden Diplomaten und Schweizer Vertretern Carl Jacob Burckhardt und Charles-Daniel Bourcart, die ihm vermutlich Basel als idealen Exilort geschildert haben dürften. Einer von beiden, so geht die Saga, habe ihn gleichzeitig allerdings auch gewarnt: Die Stadt am Rhein könne auch manchmal ein recht langweiliges Nest sein. Worauf der «Erzi» mit den Worten reagiert haben soll:

«Genau das suche ich, mei Ruh will i haben!»

Die bekommt er dann auch. Im Gegensatz zum abgesetzten Kaiser Karl, der sich mit seinem neuen Status nicht abfinden kann und daran schliesslich auch tragisch zugrunde gehen wird, ist und bleibt Eugen in der Schweiz eine Privatperson, die sich weder in die politischen Diskurse seiner neuen Heimat einmischt noch von Basel aus die Vorgänge in seiner ehemaligen Heimat kommentiert, so dramatisch sie auch sein mögen.

Ein weiterer Grund für die Wahl Basels als Wohnort könnte auch die zentrale geografische Lage der Stadt in Mitteleuropa und ihre gute Verkehrsanbindung sein. Die Habsburger sind inzwischen quer über Europa verstreut, ein Teil der Familie lebt in Belgien, eine Schwester Eugens ist in den Zwanzigerjahren als Gattin von Alfons XII. sogar Königin von Spanien.

Weltpolitik im Les Trois Rois

Das Hotel Les Trois Rois erlebt in dieser Zeit darum wohl so manches Familientreffen, das nicht unbedingt nur privat ist, sondern oft auch eine gewisse politische Brisanz gehabt haben dürfte. Etwa wenn der älteste Sohn des abgedankten Kaiserpaares Karl und Zita, Otto, in Basel sich mit Eugen berät. In den Dreissigerjahren, als in Deutschland Hitler an die Macht kommt und schon sehr bald beginnt, sein Geburtsland Österreich zu destabilisieren, versucht Otto fast verzweifelt, in der Alpenrepublik mehr Einfluss für die Habsburger zu erlangen, und fragt dabei auch seinen Verwandten Eugen um Rat.

Doch abgesehen von dieser politischen Dimension geniesst der «Erzi» seinen Status als prominenter Gast, der als gläubiger Katholik in der noch immer protestantisch geprägten Stadt durchaus auch ein wenig einen gewissen «Exotenbonus» genossen haben dürfte. Er ist mit Familien, die man gemeinhin zum «Basler Teig» zählt, sehr eng befreundet und in ihren Häusern ein jeweils gern gesehener Gast.

Das (katholische) Basler «Volksblatt» schreibt im März 1934, als in der Stadt bekannt wird, dass Eugen in seine Heimat zurückkehren wird: «Die protestantischen Kulturkreise Basels haben sich selbst geehrt, als sie dem Vertriebenen, dem Katholiken aus der ostbenachbarten Kaisermonarchie, gastlich ihre Tore öffneten.»

Keine Berührungsängste

Zur Popularität des «Erzi» in der Stadt dürfte aber nicht zuletzt auch der Umstand beigetragen haben, dass er durchaus nicht nur in den elitären Kreisen Basels verkehrte, sondern auch im Umgang mit den sogenannten einfachen Leuten überhaupt keine Berührungsängste zeigte.

So berichtet der damalige Pächter des Bahnhofsbuffet, Alfred Müller, in seinen Erinnerungen «Am grünen Strom – aus meinen Erinnerungen», er habe die Bestellung eines «bescheidenen Fräuleins» für die Hauslieferung einer Mahlzeit erhalten. Sie und ihre Freundin, so berichtet sie dem Restaurateur, hätten in einem Basler Café zufällig den «Erzi» kennen gelernt und sich nach einem ausführlichen Gespräch dann ein Herz gefasst, ihn zu sich nach Hause, in die bescheidene Zweizimmerwohnung einer der beiden Frauen, einzuladen. Und: «Er hat die Einladung dankend angenommen!» Dabei sei ihr Budget beschränkt, sie könne sich nur ein bescheidenes Mahl leisten, erklärt die Dame Alfred Müller.

Dieser erhält nach dem Besuch die Rückmeldung der Kundin, der illustre Gast habe die Mahlzeit mindestens ebenso genossen wie ein mehrgängiges Menu z. B. im Hotel.

Eugen benutzt zudem sehr häufig das Tram. Nicht zuletzt seiner auffälligen Gestalt wegen wird er da häufig erkannt und auch nicht selten angesprochen. Einmal, auch dies eine der vielen Anekdoten rund um den Adligen, sprechen ihn im Tram zwei Studenten an und fragen ihn, ob er es denn wirklich auch sei, was Eugen freundlich bestätigt. Daraufhin gibt einer der beiden seinem Freund wortlos fünf Franken und erklärt dem Habsburger: «Wir haben deswegen gewettet.» Der «Erzi» erzählt diese Geschichte gern und oft mit dem kurzen Kommentar: «Jetzt weiss ich wenigstens, was ich wert bin.»

Ein Ständli zum Abschied

Entsprechend interessiert sich der hohe Gast auch für die Basler Fasnacht und ist bei diesem Anlass ein regelmässiger Gast am Strassenrand, auch den Morgenstreich besucht er mehrmals.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass eine grosse Basler Stammformation, die Märtplatz-Clique, Mitte Mai 1934 am Blumenrain auftaucht, um dem ehemaligen Erzherzog ein «Abschiedsständeli» zu bringen.

Die «National-Zeitung» über diesen Anlass: «Das stramme Trommler- und Pfeiferkorps hatte vor dem Hoteleingang Aufstellung genommen und pfiff und trommelte nach Herzenslust, sodass nicht nur die Zuschauermenge, sondern auch der Erzherzog, der auf dem Balkon die Vorträge verfolgte, mit Begeisterung applaudierte und sich anschliessend bedankte.»

Die Verbundenheit Eugens mit seinem zeitweiligen Wohnort Basel wird auch deutlich, als er ein halbes Jahr früher, im Mai 1933, seinen 70. Geburtstag feiern kann.

Eine mächtige Schatulle von 30 cm Länge und 20 cm Höhe, «aussen mit Emblemen der Stadt in Federzeichnung geziert», wie Zoe von Schildenfeld schreibt, enthält nicht weniger als 400 Gratulationen, «von den prominentesten Baslern bis zum Tramschaffner und der Obstfrau vom Markt», wird im Hotel abgegeben. Damit gratulieren viele Baslerinnen und Basler dem Österreicher und wünschen ihm ein langes Leben.

Ehren-Gefangener der Nazis

Diese Schatulle befindet sich auch im Reisegepäck Eugens, als er im Mai 1934 sein Exil dann dennoch aufgibt und im Zug nach Wien zurückkehrt. Diese Rückkehr dürfte vor allem mit den politischen Vorgängen in Österreich zu tun gehabt haben. Dort hat sich im Schatten Hitlers ebenfalls ein autoritäres, wenn auch nicht so brutales, Regime etabliert.

Der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuss sieht sein Heil in einem sogenannten katholischen Ständestaat, die Sozialdemokraten sind in einem kurzen Bürgerkrieg besiegt und aus sämtlichen Machtpositionen in die Bedeutungslosigkeit oder das Exil gedrängt worden, einzelne Repräsentanten wurden sogar hingerichtet. Umgekehrt sind die Habsburger nun auf einmal wieder erwünscht und so entschliesst sich auch Eugen zur Rückkehr. Er wird, als der Basler Zug am Morgen des 24. Mai im Westbahnhof einrollt, entsprechend von hohen Repräsentanten des neuen Regimes willkommen geheissen.

Als es knapp vier Jahre später zum sogenannten «Anschluss» kommt, wird der Habsburger als politischer Gegner sofort von den Nazis festgenommen und übersteht die schlimmen Jahre als eine Art Ehren-Gefangener der Gestapo. Als der Krieg zu Ende geht, lässt sich der ehemalige Erzherzog in Tirol nieder, wo er auch einen Grossteil seiner militärischen Karriere verbracht hatte.

Die relative Nähe zur Schweiz führt ihn dann immer wieder auch einmal nach Basel, zum Beispiel im Juni 1948. Selbstverständlich steigt er dann in «seinem» Hotel Les Trois Rois ab. Obwohl unterdessen 85 Jahre alt, «kenne er sich im Haus noch genauso gut aus wie früher», weiss die «National-Zeitung» zu berichten.

Eugen stirbt am 30. Dezember 1954 91-jährig in Meran (Italien).

An seinem 100. Geburtstag im Mai 1963 kommt Zoe von Schildenfeld, die mittlerweile den Titel «Baronin» trägt, zurück nach Basel und macht der Stadt ein ganz spezielles Geschenk: Es handelt sich dabei um die Schatulle mit den 400 Gratulationen von Baslerinnen und Baslern. So schliesst sich ein Kreis, der im Mai 1919 mit der doch ziemlich überraschenden Ankunft des Erzherzog Eugen am Rhein begonnen hatte.