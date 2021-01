Hässige Grossratsdebatte in Basel: Illegale Frauentag-Demo verhindert versöhnlichen Abschluss

Im Parlament wurde am Donnerstag über eine Petition gestritten, in der es um die Rolle der Polizei bei dieser Kundgebung geht. Diese hatte rund 300 so genannte Flint-Personen (Frauen, Lesben, Inter-Menschen, Nichtbinäre Menschen und Trans-Menschen) eingekesselt. Die Demonstrierenden waren von der Mittleren Brücke in Richtung Uni-Spital verscheucht worden.

Daraufhin war der Umzug auf die Johanniter-Brücke ausgewichen, wo die Konfrontation erfolgte: Gemäss Petenten sei die Polizei unzimperlich vorgegangen und habe einzelne Demonstrantinnen gar sexuell belästigt. Die Basler Polizei hat eine andere Sicht der Dinge: Sie habe zu Vertretern der unbewilligten Demo mehrfach vergeblich Kontakt aufzunehmen versucht. Sexuelle Belästigungen habe es keine gegeben.

Bussen sollen zurückgezogen werden

Die Petitionskommission, die von Tonja Zürcher (Basta, Bild) präsidiert wird, wollte die Unklarheiten rund um diesen Einsatz geklärt haben und empfahl die Petition zur Überweisung. Diese verlangt lückenlose Aufklärung, etwa weshalb «bereits vulnerable Gruppen» mit Gummischrotgewehren angegriffen worden seien. Auch verlangt die Petition, dass die Ordnungsbussen, die an diesem Tag verteilt worden waren, zurückgezogen werden.