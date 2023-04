Hafen Basel Schlag gegen «Autoposer» – Polizei sperrt Westquaistrasse am Wochenende Die Kantonspolizei Basel-Stadt sperrt von Freitag- bis Sonntagabend die Westquaistrasse am Hafen in Basel. Die Massnahme begründet die Polizei mit Sicherheitsbedenken und damit, Konflikte zwischen Fussgängerinnen, Autofahrenden und «Autoposern» vorzubeugen.

Der Hafen in Basel ist ein Hotspot für die Autoposerszene. Die Polizei sperrt jetzt eine zentrale Strasse an den Wochenenden ab. Roland Schmid

Nach der Uferstrasse sperrt die Kantonspolizei neu an den Wochenenden auch die Westquaistrasse. Die Sperrung erfolgt jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag und wird ab dem 14. April umgesetzt. Die Polizei begründet in einer Medienmitteilung vom Dienstag den Schritt damit, dass so die Verkehrssicherheit erhöht werden könne. Da die Westquaistrasse an Wochenenden mit schönem Wetter stark befahren werde, kommt es laut Kantonspolizei gehäuft zu «Ordnungs- und Lärmproblemen».

«Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte vermehrt Konflikte zwischen Fussgängern, Automobilisten und sogenannten ‹Autoposern› feststellen», heisst es in der Mitteilung. Diese Konflikte wolle man mit der Sperrung verhindern. Auch stellten die vielen falsch Parkierten Autos ein Sicherheitsrisiko dar, da die Rettungsachsen nicht frei seien, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Zusammen mit den Schweizerischen Rheinhäfen, den ansässigen Gastrobetrieben und sonstigen Mietern habe man für die Wochenenden ein neues Parkraumkonzept erstellt, so die Kantonspolizei weiter. So könnten etwa an der Westquaistrasse ansässige Betriebe für ihre Gäste und Kunden Bewilligungen erstellen, so dass für sie die Zufahrt an Wochenenden durchgehend möglich bleibt.