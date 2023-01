Hafen Der Container-Terminal Gateway Basel Nord verzögert sich Zwar sollen in den nächsten Wochen Bewilligungen für den Bau des Container-Umschlagplatzes von Schiene zu Strasse eintreffen. Doch der Zeitplan ist entgleist.

Visualisierung des neuen Container-Terminals Gateway Basel Nord, mit dem später noch zu grabenden Hafenbecken III. Zvg / BLZ

Der Container-Terminal Gateway Basel Nord wird wohl nicht vor 2026 in Bau gehen. Die gleichnamige Betreiberfirma erklärt, durch die bekannten Einsprachen gab und gebe es Verzögerungen. Vorgesehen war gemäss bisherigem Zeitplan die Inbetriebnahme des Umschlagplatzes von Schiene zu Strasse per Ende 2025. Entsprechend verzögern wird sich auch der Hafenanschluss durch ein drittes Hafenbecken und damit der angestrebte Ausbau zu einem trimodalen Terminal. Dieser hätte eigentlich Ende 2028 in Betrieb gehen sollen.

Für den Baustart des Strasse-/Schienenterminals fehlen noch entscheidende Bewilligungen. Die Plangenehmigung werden jedoch «bald» erwartet. Ebenfalls auf eine Zustimmung «in den nächsten Wochen» hofft die Betreibergesellschaft für das umstrittene «Naturschutz-Ersatzflächen-Konzept». Das mehrfach nachgebesserte Projekt wurde bereits vor einem Jahr eingereicht. Die Prüfung durch die Fachbehörden sei erfolgt. Nicht auszuschliessen sind dagegen weitere Einsprachen von Naturschutzverbänden.

Im Hinblick auf eine Realisierung des Projekts haben die Initianten die Mehrheitsverhältnisse in der Betreibergesellschaft neu geregelt. Bisher hielt SBB Cargo 51 Prozent der Aktien, während sich die zur Rhenus-Gruppe gehörende Contargo sowie Hupac, ein Zusammenschluss von Spediteuren, die übrigen 49 Prozent teilten. Neu halten die drei Partner gleich viele Aktien und wollen sich im Turnus auch jährlich das Präsidium weiterreichen.