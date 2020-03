Hafenabstimmung kommt vor Gericht

Der Grosse Rat hat am 12. Februar 150 Millionen für den Bau eines Hafenbecken 3 bewilligt. Darüber soll das Basler Volk abstimmen. Die Hafenerweiterung ist wiederum Teil des Grossprojekts Gateway Basel Nord. Dieses sieht in einer ersten Etappe ein grosses Containerterminal in Basels Norden vor, das von einem Konsortium unter dem Lead der SBB Cargo geführt werden soll.

Mit dem Hafenbecken in der zweiten Etappe soll nicht nur der Verlad von der Schiene auf die Strasse, sondern auch vom Schiff auf Schiene und Strasse möglich werden. Die politisch und rechtlich geführten Widerstände sind vielfältig und reichen von Naturschutz bis Wettbewerbsrecht. Die Befürworter argumentieren ebenfalls mit ökologischen Argumenten und setzen auf den übergeorden Nutzen des Vorhabens.