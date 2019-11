Hallo Black Friday: Exzessives Kaufen ist die häufigste Verhaltenssucht

«Mehr als 10000 verrückte Angebote» bei Conforama, «Black Friday Beauty Sale» bei Marionnaud und «unglaubliche Rabatte» bei Melectronics. Bunt und aufdringlich locken vielversprechende Anzeigen kaufwillige Kunden zum Black Friday in die Läden und Online-Shops. Für Kaufsüchtige bedeutet der heutige Tag Glück und Verhängnis zugleich. Dagegen will die Abteilung Sucht nun mit Präventionsmassnahmen in Schulen und einer breiten Plakatkampagne vorgehen.

«Eine Shoppingepisode kann mit einem Durchlaufen verschiedener Gefühlsprozesse beschrieben werden», sagt Natasa Milenkovic, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Sucht beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt. Mit einem Kauf würde versucht, negative Empfindungen zu verdrängen oder abzubauen. Nach einer kurzzeitig erlebten «Entlastung» folgen daraufhin aber häufig ein Schamgefühl und ein schlechtes Gewissen. An Konsumfeiertagen wie dem Black Friday werden Sonderangebote in sehr grossem Stil beworben und umfassen die unterschiedlichsten Produkte. «Dadurch ist die Versuchung gross, Waren in übermässig grossen Mengen zu kaufen, die gar nicht benötigt werden. Bei einer Kaufsucht steht nicht der Besitz der Ware im Vordergrund, sondern die Kauftätigkeit», sagt Milenkovic. Deshalb sei es wichtig, gefährdete Personen auf solche Tage vorzubereiten, um einen unkontrollierten «Kaufrausch» zu vermeiden.