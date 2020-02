«Hans im Glück» eröffnet im März

Am Mittwoch berichtete die bz, es sei nicht klar, wann das Burgerrestaurant Hans im Glück in der Steinenvorstadt eröffnet, weil eine Antwort der Schweizer Franchisenehmer bis Redaktionsschluss ausgeblieben ist. Nun hat sich ein Sprecher des deutschen Unternehmens doch noch gemeldet: Die Eröffnung in Basel sei für die Woche vom 2. März angesetzt. Pünktlich zur Basler Fasnacht also. Bleibt zu hoffen, dass zum Morgestraich und vor lauter Eröffnungseuphorie nicht vergessen wird, die Lichter abzuschalten.