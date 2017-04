Wie schätzen Sie die Chancen für das Herzstück in Bern ein?

Es ist schwer zu sagen, wie viel von unseren Projekten in den Finanzierungspaketen Platz hat. Es kommt auch darauf an, ob es für den Ausbau der Bahninfrastruktur sieben oder zwölf Milliarden Franken gibt. Die Chancen sind heute aber sicher grösser geworden. Ich halte es mittlerweile für unbestritten in Bundesbern, dass man die S-Bahn in Basel ausbauen muss. Ich bin optimistisch und hoffe, dass ein möglichst grosser Teil im nächsten Ausbauschritt enthalten sein wird. Wenn nicht, ist es wichtig, dass wir die Bereitschaft für eine Vorfinanzierung signalisieren. Dafür muss der Bund das Projekt als wünschbar einstufen. Da sind wir aber zuversichtlich. Wir müssen wie die letzten zwei Jahre am Projekt weiterarbeiten und es mit den SBB und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) weiterentwickeln.

Welche Rolle spielen diese dabei?

SBB und BAV müssen sich genau überlegen, inwieweit sie die neuen Infrastrukturelemente des Herzstücks auch für den Fernverkehr nutzbar machen wollen. Weil dies auch zentral den Badischen Bahnhof betrifft, muss natürlich auch die DB eingebunden sein.





