«Es ist uns wichtig, dass die Fische gesund sind», sagt Zolli-Tierpfleger Daniel Madörin. Leichter gesagt, als getan: Denn 5000 Fische und andere Wassertiere sind es, denen es allen gut gehen muss. Dafür arbeiten täglich vier Tierpfleger und ein Kurator hinter den Kulissen des Basler Vivariums. Zweimal am Tag werden die Fische kontrolliert. Dabei beobachten die Pfleger ihre Schützlinge genau. «Auch Fische kratzen sich, wenn etwas nicht stimmt», so Madörin. Beim geringsten Anzeichen einer Krankheit werden die Tiere von den hauseigenen Tierärzten untersucht. Oberstes Ziel ist es dabei, die Tiere von Anfang an gesund zu halten. Wird ein Fisch neu in den Bestand des Zoos aufgenommen, verbringt er unter Aufsicht einige Zeit in Quarantäne.

Die richtige Nahrung spielt eine grosse Rolle für das Wohlbefinden der Tiere. Dreimal pro Woche werden die Fische gefüttert. Dabei stehen vor allem die Nachhaltigkeit und die Qualität des Futters im Vordergrund. Den Pflegern ist es dabei wichtig, dass jedes Tier sein abgestimmtes Menu erhält. Ebenso werden die Fische an tote Nahrung gewöhnt, da der Zolli keine lebenden Tiere verfüttert. Das klappe eigentlich immer, so Madörin.