Haustier-Boom Corona sorgt für einen neuen Hunderekord in Basel Im Kanton Basel-Stadt sind fast 6000 Hunde registriert, so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Den stärksten Anstieg gab es während der Pandemie.

Nicht überall in der Stadt haben es die Vierbeiner so gut wie auf der Hundespielwiese im Horburgparkt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Basler Hundebestand ist seit einigen Jahren am Wachsen. Neben der steigenden Bevölkerungszahl sorgten vor allem die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen für einen Vierbeiner-Schub. 2021 stieg die Zahl der im Kanton registrierten Hunde um 7 Prozent. Und der Trend ist weiterhin ungebrochen: Per Stichtag 1. April verzeichnete das Statistische Amt 5945 Hunde. Mehr Tiere gab es zuletzt 1988 mit 6200. Die ältesten Angaben zu Hunden liegen übrigens aus den 1920er-Jahren vor. Damals waren es rund 3900 Hunde.

Derzeit gibt es die meisten Hunde in der Gemeinde Riehen mit 1004, gefolgt vom Wohnviertel St. Johann mit 441. Der eigentliche Hunde-Hotspot ist aber die Gemeinde Bettingen. Dort gibt es mit einem Hund auf 18,3 Menschen die höchste Vierbeiner-Dichte. Das ist fast doppelt so hoch wie im kantonalen Durchschnitt (34,5 Einwohnerinnen und Einwohner pro Hund). Deutlich weniger Tiere gibt es in dicht bebauten Wohnvierteln wie dem Gundeli- oder dem Iseli-Quartier.

Eine weitere Hundeauswertung des Statistischen Amts vor drei Jahren ergab, dass in Basel-Stadt Mischlinge, Chihuahua, Labrador und Yorkshire Terrier die häufigsten Hunderassen sind. Die beliebtesten Namen sind Leo, Rocky und Lucky.