Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei waren die beiden Personenwagen um ca 6.50 Uhr auf der Nauenstrasse in Gegenrichtungen unterwegs: Ein 48-jähriger Lenker kam aus Richtung Grosspeter und wollte geradeaus in Richtung Elisabethen fahren, ein 55-jähriger Lenker kam aus dem Nauentunnel und wollte links in den Aeschengraben einbiegen.

Beide Lenker gaben an, bei grünem Licht auf die Kreuzung gefahren zu sein. Dort kam es zur Kollision zwischen den beiden Personenwagen. Der 55-Jährige wurde durch die Sanität zur Abklärung ins Spital gebracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung der beiden Unfallfahrzeuge blieben mehrere Fahrspuren über die Kreuzung während anderthalb Stunden für den Individualverkehr gesperrt.