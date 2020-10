Heidi Mück: Die Kandidatin, die übrig blieb

Es müssen nervenaufreibende Diskussionen gewesen sein, welche die drei linken Parteien bis in den späten Dienstagabend und im Fall der SP auch noch am Mittwochmorgen, wenige Stunden vor Anmeldeschluss für den zweiten Wahlgang geführt haben.

Vorangegangen war ein Wahlsonntag, der Freund und Feind überrascht hatte. Mit dem schlechten Resultat der grünen Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann hatten weder Freund noch Feind gerechnet. Nach dem ersten Schock war aber klar: Man wollte mit Ackermann und dem SP-Mann Kaspar Sutter, der zwar gut abgeschnitten, aber ebenfalls das absolute Mehr verpasst hatte, im zweiten Wahlgang die rot-grüne Regierungsmehrheit sichern.

Zwei Überraschungen an einem Tag

Das war der Stand bis Dienstagmorgen. Dann telefonierte Ackermann mit dem Grünen-Präsidenten Harald Friedl und teilte ihm ihren Rückzug mit. «Ich war sehr überrascht von diesem Entscheid», sagt Friedl. Er hatte Ackermann seit Sonntag mehrfach den Rückhalt der Partei zugesichert. «Diese Kurzfristigkeit brachte uns ins Rotieren.» Denn nun musste innert 24 Stunden ein Plan B gefunden werden. Mittwoch Mittag endete die Anmeldefrist für den zweiten Wahlgang.

Die Basta – die Bündnispartnerin der Grünen – hatte da schon vorgesorgt. Die Partei hatte sich am Montagabend zu einer ausserordentlichen Versammlung getroffen und diskutiert, ob man eine Kandidatin anbieten würde, falls sich Ackermann zurückziehen sollte. Bereits ihre Bereitschaft signalisiert hatten Co-Präsidentin Heidi Mück und Nationalrätin Sibel Arslan.

Die Wahl fiel auf Mück, was den Grünen ebenfalls am Dienstagmorgen mitgeteilt wurde. Am Dienstagabend machte Mück ihre Bereitschaft öffentlich via «Regionaljournal» von Radio SRF und setzte damit die Partner unter Zugzwang. «Ich war überrascht, dass sie ihre Bereitschaft für eine Kandidatur öffentlich bekanntgegeben hat», sagt Friedl.

Grüne vom Vorgehen der Basta überrumpelt

Die Grünen mussten also entscheiden, ob sie die Kandidatur von Mück unterstützen oder ihre Partner brüskieren und selber noch einen Ersatz aus dem Boden stampfen wollten. Dabei zeigte sich die dünne Personaldecke der Partei. Von der SP kam der Wunsch, dass eine Frau nominiert werden sollte.