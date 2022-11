Heimatschutz Wie Denkmäler in der Region Basel umgenutzt werden Der Verein Baukult liefert in einer Broschüre Ansätze für einen zeitgerechten Denkmalschutz.

Nicht geschützt, trotzdem geblieben: Das Gundeldingerfeld. Nicole Nars-Zimmer

In Zeiten, da viel Geld vorhanden ist, gerät das bauliche Erbe einer Gesellschaft stark unter Druck. So fallen der Region Basel in diesen Tagen zahlreiche Einfamilienhäuser des «American Style» der Nachkriegszeit der Abrissbirne zum Opfer. Rentabilität vor Denkmalschutz.

Der Verein Baukult, das ist die frühere Freiwillige Denkmalpflege des Kantons Basel-Stadt, versucht seit einigen Jahren die Flucht nach vorn: Neue Ansätze und Anreize zum Erhalt von Gebäuden statt rigoroser Bewahrermentalität. Lieferte Baukult vor kurzem bereits Denkanstösse für neue Wege, um den Denkmalstatus von Gebäuden vermehrt im Einklang mit den Eigentümern zu proklamieren, so legt der Verein nun mit einer klugen Broschüre zum Thema «Baudenkmäler umnutzen» nach.

Pragmatischer und phantasievoller Umgang

Architektin Barbara Buser, die Basler Vorreiterin in Sachen Umnutzung (Gundeldingerfeld, Markthalle) bringt es in ihrem Aufsatz auf den Punkt:

«Es braucht also noch viel mehr Denkmalschutz - aber so, dass dieser nicht zum Schreckgespenst von Architektinnen und Architekten und Bauherrschaften wird, sondern so, dass der Schutz einen pragmatischen und phantasievollen Umgang mit der bestehenden Bausubstanz ermöglicht.»

Buser beschreibt das Experiment Gundeldingerfeld ausführlich. Keines der industriellen Gebäude habe unter Denkmalschutz gestanden, dennoch habe man sie erhalten können. Nur mit einem «umfassenden Verständnis der Ökonomie» - und nicht nur dem Streben nach einer möglichst hohen Rendite - liessen sich solche Areale wirtschaftlich lohnend umgestalten und betreiben.

Besonders interessant ist der Aufsatz des Basler Architekten Marco Zünd. Er beschreibt, wie ein immer engeres Geflecht von Vorschriften die Architekten in ihrer Arbeit beschränkt und einschränkt.

«In der Berufspraxis begegnen wir täglich neuen Normen, die wir meist mit Unverständnis zur Kenntnis nehmen.»

Was zunächst der Sicherheit zu dienen scheine, habe einen anderen Kern: «Es geht um Wirtschaft!»