Heisser Sommer Anfangs August bereits Herbst: Basler Bäume leiden unter der Trockenheit Die anhaltende Hitze und die Trockenheit sorgen dafür, dass sich die Blätter vorzeitig verfärben und abfallen. Die Stadtgärtnerei versucht, Gegensteuer zu geben.

Am St. Galler Ring sieht es schon sehr herbstlich aus. Nicole Nars-Zimmer

An vielen Orten in der Stadt kann bereits jetzt ein herbstlicher Blattfall beobachtet werden. Das ist die Folge der langen Trockenheit und der Hitzewellen in den vergangenen Wochen. «Die Feuchtigkeitsvorräte des vergangenen Winters sind beinahe aufgebraucht», sagt Emanuel Trueb, Leiter der Basler Stadtgärtnerei. Das ist nicht ganz ungefährlich: Bei einzelnen Bäumen sind wegen der Trockenheit bereits Äste abgebrochen, da die Zweige nicht mehr so elastisch sind.

Die Baumpflegeequipen der Stadtgärtnerei sind deshalb im Dauereinsatz, um Schadstellen rechtzeitig zu entdecken und mögliche Gefahren durch herabfallende Äste zu bannen.

Bewässerung oft schwierig

Das Problem: Ausgewachsen Bäume und insbesondere Strassenbäume können kaum bewässert werden, da sie ihre Saugwurzeln in tiefer liegenden Zonen oder unter dem Strassenbelag ausgebildet haben und so kaum mehr oberirdisch bewässert werden können.

Die Stadtgärtnerei hat deshalb ein optimales Giesskonzept ausgearbeitet, welches spezifisch auf die jeweiligen Pflanzenarten und Standorte abgestimmt ist. Mit gutem Giessregime werden die Pflanzen dazu veranlasst, ihre Wurzeln immer weiter in die Tiefe wachsen zu lassen. Das macht sie weniger trockenheitsempfindlich.