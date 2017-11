Die Wein- und die Herbstwarenmesse gingen am Sonntagabend zu Ende. Gegen 32'000 Menschen besuchten die 44. Basler Weinmesse und 6. Basler Feinmesse. 4000 Weine aus 23 Ländern wurden präsentiert, es gab zahlreiche Manufakturen und Newcomer aus der Schweiz und angrenzenden Regionen. Erfreulich sei die hohe Zahl von Kleinproduzenten aus Europa gewesen, schreibt die Messe Schweiz in einer Medienmitteilung. Diese waren an ausgewählten Tagen am Gemeinschaftsstand der Kleinwinzer vertreten. Die Aussteller seien mit der Messe zufrieden gewesen, heisst es weiter.

Feinmesse: Mehr Aussteller

Die Basler Feinmesse, die sich an Gourmets wendete, verzeichnete einen Zuwachs von 70 auf 104 Aussteller, was einem Plus von über 40 Prozent entspricht. «Dies ist in erster Linie auf neue thematisch gebündelte Inhalte zurückzuführen», sagt Messeleiterin Christina Urhahn. So präsentierte sich im neuen Bereich «Welt der Spirituosen» auf über 1000 Quadratmetern eine Vertretung mit 22 Herstellern und Händlern von Spirituosen wie Whisky, Gin, Rum, Wodka, Edelbrände, Armagnac sowie Liköre. Bierspezialitäten von mehr als einem Dutzend Kleinbrauereien konnten im ausgebuchten «Treffpunkt Biergenuss» entdeckt werden.

Insgesamt konnte die Angebotsvielfalt in den Bereichen Essen, Trinken und Living deutlich erhöht werden. Die Zahl der Weinmessebesucher blieb stabil. In einer Umfrage der «Schweiz am Wochenende» sagte ein Weinhändler, die nur wenige Tage dauernde Feinmesse würde zu einer Ballung der Besucher auf das Wochenende führen. Das sei für die Weinhändler nicht ideal, aber für die Klein- und Kleinstfirmen, die sich keine lange Messedauer leisten können, nachvollziehbar.

98'000 Besucher

Nach neun Tagen ging am Sonntagabend auch die 91. Herbstwarenmesse zu Ende. 98'000 Besucher aus der Grossregion Basel und dem angrenzenden Ausland besuchten die Halle und informierten sich über die Angebote der 120 Aussteller. Besuchermagnete waren das Urban Art Festival Basel und die Ausstellung «Im Reich der Insekten». Die Besucherzahl nahm gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent zu.

Das Urban Art Festival fand erstmals statt. 14 nationale und internationale Grössen der Szene, darunter die Pioniere der Street Art The London Police, Flying Fortress und Cranio aus Brasilien gaben den Besucherinnen und Besuchern mit Live-Paintings einen Einblick in ihre Kunst. Beliebt war gemäss der Medienmitteilung der Messe die Ausstellung «Im Reich der Insekten». In täglichen Führungen konnte der Besucher viel Wissenswertes über die exotischen Tiere erfahren. (sts)