Herzog & de Meuron Der zweite Campus wird gebaut: «Langfristige» Lösung ist bereits sehr konkret mit den Dreispitz-Plänen Das Basler Architekturbüro hat Pläne eingereicht, um auf dem Dreispitz einen neuen Firmensitz zu bauen. Es wird Platz für 330 Mitarbeitende geschaffen.

Der Hindu-Tempel erhält eine neue Nachbarschaft: Herzog & de Meuron bauen ihren zweiten Campus. Roland Schmid

Vor vier Jahren erwarben Jacques Herzog und Pierre de Meuron als Privatpersonen die Logistikfirma Burkhardt-Jundt AG. Diese hatte ihren Betrieb längst eingestellt, einzig eine Liegenschaft auf dem Dreispitz-Areal war noch ein Asset. Mittlerweile ist die Firma in JP Mailand umbenannt und hat ein Baugesuch eingereicht: Das alte Speditionsgebäude wird abgerissen, ein Bürogebäude wird hochgezogen.

Rund 19 Millionen Franken will Herzog & de Meuron in das Haus mit sieben Ober- und zwei Untergeschossen investieren, wobei im ersten Obergeschoss eine Modellbauwerkstatt eingerichtet wird. Im 6. Obergeschoss findet sich eine Cafeteria, im Dachgeschoss darüber ein grosses Sitzungszimmer. Geplant wird für rund 330 Mitarbeitende, für die im Untergeschoss 200 Veloparkplätze zur Verfügung stehen werden.

Zwischenlösung beim Hammering-Man

Während im nördlichen Dreispitz rund um die Hochschule für Gestaltung und Kunst in den vergangenen Jahren schon viel gebaut worden ist, stagniert die Entwicklung auf verbleibenden eigentlichen Gewerbeareal. Mit dem geplanten Neubau könnte jedoch wieder etwas Schwung in die Transformation kommen. Die Architekten planen zwar gemäss Ausschreibung bewusst ein «einfaches Gebäude», doch an der Nordspitze wird die auffällige Umsetzung einer gedeckten Terrasse darauf verweisen, dass keine 08/15-Architekten am Werk gewesen sind.

Vor Monatsfrist hat diese Zeitung bekanntgemacht, dass Herzog & de Meuron neben ihrem Hauptsitz am Rheinbord im St.Johann einen zweiten Campus planen. Dies sei die langfristige Strategie, erklärte das Büro damals auf Anfrage. In Form einer Zwischenlösung sollen die Mitarbeitenden deshalb einen Flügel im leerstehenden Hammering-Man-Komplex am Aeschenplatz beziehen. Nun ist die «langfristige» Lösung bereits sehr konkret mit den Dreispitz-Plänen.

Vertragliche Einigung mit der Hindu-Gemeinschaft

Hürden für eine rasche Umsetzung scheinen nicht in Sicht. Mit einem vorliegenden Mobilitätsgutachten soll nachgewiesen werden, dass sechs Autoparkplätze durchaus ausreichend seien, und auch die direkte Nachbarschaft zum Hindu-Tempel ist vertraglich vorbereitet. Einerseits darf das neue Gebäude Fenster zum Sakralbau haben, obwohl es direkt an der Parzellengrenze steht. Andererseits dulden die Architekten, dass im Tempel Feste mit Musik und Verpflegung durchgeführt werden, was mit entsprechenden akustischen wie olfaktorischen Emissionen verbunden ist. Abgerundet wird die Vereinbarung mit einer Spende der JP Mailand an die Hindugemeinschaft über 40'000 Franken, die zweckgebunden für Deckenmalereien eingesetzt werden müssen.

2025 soll das Gebäude einzugsbereit sein. Die Patrons Jacques Herzog und Pierre de Meuron können dann ihren 75. Geburtstag feiern.