Herzstück Am Badischen Bahnhof könnte es einen neuen unterirdischen Bahnhof geben Von ursprünglich über 50 wird Ende 2024 eine unterirdische Verbindung zwischen Basel SBB und dem Badischen Bahnhof übrig bleiben. Auch wenn die Beteiligten vorwärtsmachen: Das Herzstück wird in 25 Jahren nicht fertiggestellt sein.

Wollen vorwärtsmachen mit dem Herzstück: Thomas Staffelbach (SBB), Patrick Leypoldt (Geschäftsführer Agglo Basel), Regierungsrätin Esther Keller, Moderatorin Katja Haas, Sebastian Deininger (Handelskammer beider Basel), Françoise Moser (Gemeindepräsidentin Kaiseraugst), Florian Schreier (VCS beider Basel). Peter Schenk

«In den nächsten 20 bis 30 Jahren werden wir am Bahnhof SBB nicht aufhören zu bauen», sagte Thomas Staffelbach, SBB Gesamtkoordinator Basel, am Mittwochabend an der gut besuchten Veranstaltung «Herzstück Basel – wie weiter?». Die Veranstalter Regio Basiliensis, die Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz und der Verein Pro Herzstück möchten die nächsten Ausbauschritte für den Bahnknoten Basel ohne weitere Verzögerung in Angriff nehmen.

Wiesental und Hochrheinstrecke direkt anbinden

Bei den Vorstudien zur unterirdischen Verbindung zwischen SBB und Badischem Bahnhof gibt es Fortschritte. «Wir haben die Varianten von ursprünglich über 50 auf 14 eingedampft. Ende 2024 soll noch eine übrig bleiben», sagte Staffelbach. Beim Badischen Bahnhof würden die Deutschen klar zu einem Tiefbahnhof tendieren. Hier sollen so das Wiesental und die Hochrheinstrecke direkt angebunden werden.

Beim Bahnhof SBB wird es laut Staffelbach langfristig fünf Querungen geben und einen Tiefbahnhof mit vier Gleisen. In der Reihenfolge des Ausbaus des Bahnknotens sei man frei. «Es wäre auch möglich, als ersten Schritt den Tiefbahnhof des Bahnhofs SBB mit der neuen Station Mitte zu verbinden.».

Neun Milliarden Franken soll der Ausbau des Bahnknotens Basel kosten – bezahlen soll das der Bund. Da sei es wichtig, auf nationaler Ebene zu überzeugen, hiess es mehrfach. Florian Schreier, Geschäftsführer des VCS beider Basel, plädierte dafür, das Herzstück als Umwelt- und Klimaprojekt zu positionieren, um so eine breite Öffentlichkeit dafür zu gewinnen. Allerdings sprach er sich gegen den Bahnanschluss des Euro-Airports aus.

Bis der Ausbau fertig ist, wird es dauern. SBB-Vertreter Staffelbach betonte, dass dies nicht in einem grossen «Big Bang» vonstattengehen würde. 2045 als Umsetzungsziel bezeichnete er als «völlig unrealistisch».