Hetze beim «Bachelor»: Eva wird von Mitstreiterinnen beleidigt

Dass ihr so viel Hass und Missgunst entgegengebracht wird, damit habe sie bereits vor ihrer Teilnahme gerechnet. Sie stempelt die Reaktionen der Konkurrenz als Neid ab. Eine Meinung, die auch die Basler Sexologin Simone Plüss vertritt: «Die eigene Unsicherheit spielt hier eine grosse Rolle. Frauen, die sich selbst nicht akzeptieren, haben es schwerer, andere zu akzeptieren.» Um diese eigene Spannung zu regulieren und sich besser zu fühlen, würden viele Frauen andere kritisieren. «Das passiert unbewusst. Man fühlt sich besser, wenn man Fehler bei anderen findet», erklärt Plüss.

«Jede Frau hat eine dunkle und eine helle Seite an sich»

Eva, die sich manchmal selbst als «Badass Bitch» bezeichnet, spricht von Projektion. Die Eifersucht der anderen Frauen rühre daher, dass ein Teil von ihnen auch «badass» sein wolle. Allein die gesellschaftlichen Normen oder die Erziehung hinderten sie daran, offener mit dem Thema Sex umzugehen. «Viele wären gerne versaut, wie die Frau, die macht, was sie will. Seien wir mal ehrlich: Jede Frau hat eine dunkle und eine helle Seite in sich.»

Sie selbst sei lange genug eine Heilige gewesen – überdurchschnittlich schlau, Internat für Hochbegabte. Jetzt sei die andere Seite dran – sexy Tänze, Arbeit in einem Stripclub. Dass das nicht jedem gefällt, sei zweitrangig. Es sei auch nicht ihre Hauptmotivation gewesen, beim «Bachelor» mitzumachen, um den Leuten die Augen bezüglich der Stripwelt zu öffnen. «Wenn aber einige Mädels verstehen, dass es okay ist, das zu tun, was man will, dann habe ich alles erreicht.» Ihrem Ziel ist Eva laut eigener Aussage schon sehr nahe. Denn während sie im TV angefeindet wird, soll sie privat nur wenige Hassnachrichten erhalten. «Viele Frauen bewundern meinen Mut.»

Das sei auch der richtige Weg, sagt Sexologin Plüss. Anzufangen, den eigenen Wert zu erkennen und andere zu akzeptieren. «Nur wer mit sich im Reinen ist, sieht davon ab, sich selbst besser zu fühlen, indem man andere nieder macht», sagt sie. Um das zu erreichen, müsse man sich mit sich selbst auseinandersetzen und die eigenen Grenzen ziehen. Eva hat ihre Grenze bereits vor einigen Jahren gezogen: «Ich zeige lieber meinen Hintern im TV als über andere Frauen zu lästern.»