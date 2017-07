Restaurant zur Säulikantine, Basel

Man muss genau wissen, wo sich das Restaurant zur Säulikantine befindet. Denn mitten im Gewerbegebiet Lysbüchel verliert sich keine Laufkundschaft – was die Beiz für gewisse Arbeitnehmer umso attraktiver macht, wie Wirt Martin Kocher mit einem breiten Grinsen erklärt: «Hier kann man sein Auto diskret abstellen und so lange Pause machen, wie man will. Kein Chef entdeckt einen.»

An den Wochenenden gehört die Beiz dann den Guggen und Firmen, die hier gerne feiern. Demnächst ist hier das «12. Säuliguggefescht, ab de Sächsi zobe bis öbbe am Drey am Morge», wie es auf dem Flyer heisst, und man nimmt es dem Wirt voll ab, dass hier gelärmt werden kann. Mit einem Fest begann vor 15 Jahren auch die Geschichte der «Säulikantine». Damals grillte eine Nachbarfirma eine «Porchetta», ein gefülltes Schwein, in den Hallen der Eisenlegerfirma der Familie Kocher. Die Firma gibt es immer noch, aber aus dem Festbetrieb ist ein Restaurant geworden, dessen schlichte Wände voller Schweinchen in allen Grössen und Farben ist. «Sie fliegen uns nur so zu», sagt Kocher.

Unter der Woche besteht die Kundschaft von Morgens sechs Uhr bis Abend sechs Uhr hauptsächlich aus Männern, viele im Blaumann. «Wir haben aber auch Angestellte der Novartis, die etwas anderes als den Massenbetrieb in den firmeneigenen Restaurants suchen», sagt Wirt Martin Kocher. Tatsächlich wird man in der «Säulikantine» auffallend freundlich und aufmerksam bedient – und wo kommt noch persönlich der Koch vorbei und fragt, obs geschmeckt hat?

An den Kochtöpfen heisst das Motto der «Säulikantine»: Jeden Tag gibt es ein Menü mit Getränk für unter 20 Franken. Kulinarische Höhepunkte darf man nicht erwarten, wenn der Fitnessteller mit Suppe gerade mal 14.30 Franken kostet – aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und das Schönste an der «Säulikantine» ist sowieso die Terrasse. Dort kann man sein Fernweh pflegen, wenn stündlich ein TGV nach Paris durchbraust. (mec)

Lysbüchelstrasse 330, 4056 Basel