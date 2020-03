Hilfe für Kulturschaffende: Basler CMS stellt eine Million für Krisenbetroffene zur Verfügung

Mit dem Geld sollen bei den Betroffenen finanzielle Verluste gemindert und Liquiditätsengpässe vermieden werden, teilte die CMS in Basel am Dienstag mit. Die CMS will vorab Projektpartnern und Institutionen Geld zukommen lassen, die nicht anderweitige Unterstützung aufgrund ihrer Notlage in Anspruch nehmen können

Mit Mitteln aus dem Hilfspaket will die CMS auch neue Projekte fördern, die gezielt, unbürokratisch und rasch von der Corona-Krise Betroffene und Menschen in Not unterstützen. Die Stiftung prüft die Unterstützungsanträge fortlaufend, damit die Hilfe ohne Verzug den bedrängten Organisationen zu Gute kommt, wie es im Communiqué weiter heisst.