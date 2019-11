Kirchen sind in Basel keine Mangelwahre. Wie gut kennen Sie die Basler Kirchen?

Die Sanierung kostet viel Geld. Alleine die Arbeiten am Turm sollen 7,2 Millionen kosten. Geld, das die Besitzerin, die Reformierte Kirche, nicht hat.

Die Elisabthenkirche über dem Basler Theaterplatz muss saniert werden. Die bedeutendste neugotische Kirche der Schweiz ist in so schlechtem Zustand, dass seit einigen Monaten die Glocken der Kirche nicht mehr läuten. Die Schwingungen würden dem Bau weiter schaden.

Die Elisabethenkirche wurde nach den Plänen jenes Architekten gebaut, der auch die Christuskirche in Nazareth entworfen hat. Wie heisst er?

In fertigem Zustand gesehen hat er sie nie: Christoph Merian verstarb sechs Jahre, bevor die Kirche fertig gestellt wurde. Wie lange dauerte die Bauphase insgesamt?

Bleiben wir bei den Kirchen: Beim grossen Erdbeben beziehungsweise dem Feuer danach wurden fast alle Kirchen der Stadt beschädigt. Wann war das grosse Erdbeben in Basel?

Zurück in die Neuzeit. Mit den ersten Gastarbeitern wurden auch die ersten fremdsprachigen Gottesdienste durchgeführt. In wie vielen Sprachen werden in der Kleinbasler St. Josephkirche Gottesdienste abgehalten?