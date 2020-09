Hilferuf von Restaurant-Mitarbeitenden blieben ungehört

Steuerhinterziehung, Arbeitszeit-Unregelmässigkeiten, fehlende Betriebsbewilligungen: Die Anschuldigungen gegenwärtiger und ehemaliger Mitarbeiter der Restaurants «Za Zaa» und «Kleine Freiheit» in der bz von gestern warfen hohe Wellen. Insbesondere ein Brief, welcher der bz vorliegt, sorgte für Reaktionen – weil er ohne Konsequenzen blieb.

Einige Mitarbeiter sandten diesen nebst der Steuerverwaltung auch an das Amt für Wirtschaft und Arbeit, das Bau- und Gewerbeinspektorat, die Sozialversicherung GastroSocial und die Kontrollstelle für den L-GAV des Gastgewerbs. Sie wandten sich mit einer anonymen Meldung an die behördlichen Instanzen, um diverse Missstände in den Lokalen anzuprangern.

Von der Heftigkeit der Anschuldigungen zeigt man sich in der Szene überrascht. Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands, sagt: «Zu diesem Einzelfall kann ich mich nicht äussern. Grundsätzlich ist mein Eindruck aber, dass solche systematischen Missstände, wie sie hier angeprangert werden – sollten sie wahr sein –, ganz klar eher Ausnahme als Regel in der Branche wären.»

Ebneter zufolge ist die Problematik kein Indikator für zu schlechten Arbeitnehmerschutz in der Gastronomie: «Wir haben einen fortschrittlichen GAV, der den Möglichkeiten der Branche angepasst ist.» Obendrein gebe es diverse Instanzen wie Gewerkschaften oder die Kontrollstelle, an die sich Arbeitnehmer wenden könnten, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlten. «Doch all diese Mechanismen nützen nichts, wenn man sich nicht an die Vereinbarungen hält.»

Die angeprangerten Filialen hatten Bewilligungen

Damit es nicht so weit kommt, führt die in Basel ansässige Kontrollstelle in der Schweiz jährlich über 2000 Stichproben durch. Auch an diese wandten sich die Mitarbeiter mit ihrem anonymen Brief – doch Konsequenzen blühten den Betreibern keine. «Wir bewegen uns hier im Privatrecht, es handelt sich bei solchen Vorwürfen um ein Antragsdelikt, wozu ein namentlich bekannter Kläger nötig ist», begründet die Kontrollstelle ihr Vorgehen.

Ob der Betrieb in der Zwischenzeit kontrolliert worden ist, will sie aus Datenschutzgründen nicht verraten. Ähnlich klingt es beim kantonalen Gewerbeinspektorat. Die Meldung ist auch dort eingetroffen – beantworten konnte man sie nicht, da der Absender anonym geblieben war. Obendrein entkräftet die Behörde zumindest einen Punkt der Mitarbeiter-Anschuldigungen: Über die nötigen Bewilligungen für ihre Filialen habe die Gruppe immer verfügt.