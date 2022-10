Hilfsgüter Stück für Stück zur neuen Stadt: Material der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt hilft der Ukraine beim Wiederaufbau Die Schweiz unterstützt die Ukraine mit einer weiteren Hilfsgüter-Lieferung. Die Stadt Basel hat Material im Wert von 350'000 Franken beigesteuert.

Mehrere Fahrzeuge aus der Schweiz helfen der Ukraine bald beim Aufräumen. EDA

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) über 680 Tonnen Hilfsgüter aus der Schweiz in die Ukraine transportiert. Auf Ersuchen der ukrainischen Botschaft in Bern startet die Schweiz nun eine weitere Reihe mit Hilfsgüter-Transporten. Daran beteiligt ist dieses Mal auch die Stadt Basel.

«Beim gelieferten Material aus Basel-Stadt handelt es sich um ein Fahrzeug für den Personen- und Materialtransport, zwei Wechselladebehälter sowie dazugehörigem Kleinmaterial wie Leitern», schreibt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, auf Anfrage.

Aussortiertes Material der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt

Die gespendeten Basler Güter haben einen Gesamtwert von 350'000 Franken und stammen ursprünglich aus dem Fundus der Berufsfeuerwehr. Die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt schreibt dazu: «Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt freut sich, dass für aussortiertes Material der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt eine sinnvolle Weiterverwendung in der Ukraine gefunden werden konnte.»

Gemeinsam mit der Stadt Basel spendet das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Fahrzeuge und Material mit einem Gesamtwert von 5,2 Millionen Franken. Sie dienen «zur Brandbekämpfung, zur Aufbereitung von verunreinigtem Wasser und zur Beseitigung von Schutt und Trümmern», wie es in einer Medienmitteilung des Bundes heisst.

Erste Baumaschinen bereits in der Ukraine eingetroffen

Die Spenden werden gestaffelt auf dem Landweg transportiert. Beladen mit vier Baumaschinen, haben die ersten beiden Lastwagen am vergangenen Freitag die Schweiz in Richtung Ukraine verlassen. Wie das EDA auf Anfrage mitteilt, seien beide Lastwagen am Montagmorgen nordwestlich der Ukraine in der Stadt Kowel angekommen. Aufgrund eines Raketenangriffs hätten sie, nach mehreren Stunden Wartezeit, am Montagnachmittag den weiteren Weg nach Kiew antreten können.

Wird sich Basel-Stadt auch künftig an weiteren Hilfsgüter-Transporten beteiligen? Sollte sich in Zukunft eine ähnliche Gelegenheit ergeben, werde dasselbe Vorgehen «sicher wieder» geprüft, heisst es von Seiten der Staatskanzlei.