Hindernisse Letzte Sicherheitslücke geschlossen: Basler Synagoge erhält weiteren Poller Mit einem ganzen Paket an baulichen Massnahmen will der Kanton Basel-Stadt die Synagoge besser vor allfälligen Anschlägen schützen. In den kommenden Tage werden weitere Hindernisse installiert. Noch wirken die Metallpoller vor der Synagoge wie Fremdkörper – Abhilfe schaffen soll nun Farbe.

Die provisorischen Metallfässer in den Rabatten werden ersetzt: Der Kanton Basel-Stadt setzt die letzten Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Synagoge um. Bild: Kenneth Nars

Wer an der Ecke Euler-/Leimentrasse in Basel wohnt, muss sich auf einige lärmige Tage einstellen. Die Eulerstrasse wird während zwei Wochen auf rund 70 Metern Länge aufgerissen und erneuert. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement nutzt die Sperrung der Strasse, um im selben Zug die letzten neuen Sicherheitselemente vor der Synagoge realisieren: In Grünrabatten werden Findlinge platziert, und es gibt einen zusätzlichen Poller.

Der Poller kommt entlang der Leimenstrasse zu stehen, und zwar zwischen der Synagoge und dem Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB). Weil sich dort die Einfahrt zum Areal befindet, wird der Poller versenkbar sein. In den Rabatten entlang der Leimenstrasse sind derzeit noch Metallfässer postiert. Sie werden durch die Findlinge ersetzt.

Die Eulerstrasse ist zwischen 2. und 13. August nicht durchgängig befahrbar. Am Sonntag werde «nur im äussersten Notfall» gearbeitet, versichert das Tiefbauamt in einem Schreiben an die Anwohnerschaft.

Poller sollen helfen, Anschläge zu verhindern

Die baulichen Massnahmen sind die letzten Elemente, wie sie im Ausgabenbericht «Jüdische Sicherheit Basel» von 2018 festgehalten sind. Die Poller und Findlinge, aber auch zusätzliche Geländer sollen verhindern, dass ein Attentäter mit einem Auto oder Lastwagen die Synagoge oder die davorliegenden Bereiche erreichen kann. Um Platz für die Hindernisse zu schaffen, wurde das Trottoir entlang der Eulerstrasse verbreitert.

Auch der Zutritt wird neu geregelt. Zwischen Synagoge und dem Gemeindehaus der IGB an der Leimenstrasse ist gemäss Ausgabenbericht ein Kontrollraum mit Personenschleuse zu realisieren.

Insgesamt kosten die baulichen Massnahmen rund eine Million Franken. 223 000 Franken sind für Geländer, Poller, Findlinge und Trottoirverbreiterung vorgesehen, 765 000 Franken für die verbesserten Zutrittssicherungen. Basel-Stadt übernimmt die Kosten für die Massnahmen auf Allmend vollumfänglich. Beim Kontrollhäuschen und bei der Schleuse beteiligt sich der Kanton hälftig an den Investitionen, die andere Hälfte hat die IGB zu tragen.

Poller-Farbe muss an Synagoge angepasst sein

Bereits per 2019 bewilligte der Grosse Rat acht Stellen bei der Polizei für bewaffnete Sicherheitsangestellte, die seither zusätzlich das Areal bewachen. Für die jährlich wiederkehrenden Personalkosten in der Höhe von 746 000 Franken kommt der Kanton auf.

Die Ausgaben für die Sicherheit stellen für die IGB eine grosse Belastung dar. Etwas entspannt hat sich ihre finanzielle Lage, weil der Bund seine Gelder für den Schutz von religiösen Gemeinschaften kürzlich aufgestockt hat.

Als letzten Schritt erhalten die Metallpoller einen Betonmantel. Laut Bau- und Verkehrsdepartement wird die Hülle eingefärbt sein, um die Hindernisse im Erscheinungsbild an die Synagoge anzupassen. Denkmalpflegerische Überlegungen hätten hierbei eine Rolle gespielt.