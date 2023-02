Historische Sammlung Feierliche Vertragsunterzeichnung: Die Stiftung Bibliotheca Afghanica übergibt ihre Bestände der Universität Basel Die Universität Basel übernimmt von der Stiftung Bibliotheca Afghanica «das Gedächtnis einer Nation», eine der grössten Sammlungen von Afghanischer Schrift- sowie Bildwerken.

Die Uni Basel besitzt bald 300 Laufmeter Schriften mehr. Im Bild: Die Uni-Bibliothek. Symbolbild: Kenneth Nars

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde am Montag der Vertrag zwischen der Stiftung Bibliotheca Afghanica und der Universitätsbibliothek Basel unterzeichnet. Der wertvolle, rund 300 Laufmeter umfassende Bestand an schriftlichen Zeugnissen sowie 70'000 historische Bilddokumente wurden von der Stiftung an die Universitätsbibliothek Basel übergeben.

In der ältesten, öffentlich zugänglichen Bibliothek der Schweiz soll die Sammlung aufbewahrt, für die Forschung genutzt, sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es handelt sich um die grösste intereuropäische Sammlung an afghanischer Literatur. Nur die British Library in London besitzt eine umfangreichere Kollektion.

Die Leidensgeschichte Afghanistans

Die Bibliotheca Afghanica wurde 1975 in Basel von Paul und Veronika Bucherer-Dietschi gegründet. Das Ehepaar spezialisierte sich zu Beginn auf Natur, Kultur und Geschichte, und reiste nach Afghanistan mit der Hoffnung, sich nach ihrer Pensionierung im Nahen Osten niederzulassen: «Im Paradies», sagte Paul Bucherer bei seiner Rede. Doch es sollte alles anders kommen.

Als sowjetische Truppen 1979 in Afghanistan einmarschierten, sammelte das Ehepaar Informationen über den Krieg, die Entwicklung der sowjetischen Besetzung und den Widerstand der Bevölkerung. Die mehr als 2000 Privatdrucke zeigen den besonderen Wandel eines offenen Islams zum Extremismus. Diese Widerstandsschriften sind eine weltweit einmalige Sammlung und nun im Besitz der Universitätsbibliothek Basel. Stand heute sind die Taliban erneut an der Macht und treiben das Land wiederum in seine nächste Leidensgeschichte.

Vertragsunterzeichnung im Wildt'schen Haus

Nun soll die Sammlung verewigt werden, rhetorisch gesprochen: zumindest für die nächsten 500 Jahre in der Universitätsbibliothek. Bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung erläutert Bucherer im biblischen Duktus den unvorhersehbaren Hergang der Sammlung und der Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Basel. Der Vizepräsident der Universität, Professor Thomas Grob, betonte die Wichtigkeit für die Forschung der Nahoststudien und der Co-Präsident der Stiftung, Hans-Ulrich Seidt, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Die Festlichkeiten wurden durch traditionelle afghanische Musik begleitet. Farhad Sediqi und Wahid Zare, zwei Musiker afghanischer Herkunft, spielten auf der Harmonia und der Tabla, einer indischen Doppelpauke und sangen. Die von ihnen angestimmten Lieder über das Gebirge, die Liebe und das Leben, sind die ihrer Heimat. Der Mogali-Takt, der nur bei afghanischen Melodien vorkommt, liess die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen der Veranstaltung das Wildt'sche Haus am Petersplatz für einen Augenblick vergessen und in die Afghanischen Berge eintauchen.

Weiteres Verfahren der Universitätsbibliothek Basel

Bucherers Lebenswerk wird über mehrere Jahre hinweg von Bubendorf – wo sich bis jetzt das Haus der Bibliotheca Afghanica befindet – nach Basel-Stadt gebracht. Die ersten Dokumente werden die einzigartigen Widerstandsschriften sein, es folgen verschiedene Bücher zu Afghanistan in Englisch, Deutsch und Russisch. Die Bild-Sammlung bleibt vorerst im Baselbiet.

Joël László, Wissenschaftlicher Bibliothekar der Bibliotheca Afghanica, wird sich der Sammlung annehmen und diese katalogisieren. Nach wie vor wird auch Bucherer an der genauen Erfassung der Sammlungen arbeiten. Die Gründer des Stiftungsrats übergeben dieses Erbe an die Universitätsbibliothek Basel in der Überzeugung, dass es in dieser traditionsreichen, von humanistischem Geist geprägten Institution bewahrt und gepflegt wird.