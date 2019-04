Seit jeher haben diese Telefonkabinen einen wichtigen Platz im Kopf der Basler Bevölkerung. Denn nach der Einweihung 1979 wurden diese innert kürzester Zeit zum zentralen Treffpunkt am Barfüsserplatz. Die vielen Reaktionen der Gesellschaft auf den Abbau der Kabinen haben dessen Wichtigkeit unterstrichen.

Im Verlauf dieses Jahres werden die Kabinen von der Swisscom ausser Betrieb genommen, professionell gereinigt, rückgebaut und ins Mueseumsdepot gebracht. Anschliessen wird eine Aufnahme der Telefonkabinen im Jahr 2021 in die neue Stadtgeschichte «Zeitsprünge» geprüft. Geplant ist dort eine Bespielung in Form von Audiostationen, dort könne die Bevölkerung der Region ihre Erinnerungen an die Telefonkabine beitragen, wie das Historische Mueseum Basel am Dienstag mitteilte. (sim)