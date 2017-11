Der trockene Titel täuscht: Was in «Perspektiven 2030» steckt, ist aufsehenerregend: Marc Fehlmann, seit Juni Direktor des Historischen Museum Basel (HMB), skizziert auf 42 Seiten Missstände und Lösungsansätze. Adressaten des vertraulichen Berichts ist die Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rats sowie das für Museen zuständige Präsidialdepartement. Das Papier liegt der «Schweiz am Wochenende» vor.

Reduktion oder Expansion

Die neue Museumsleitung schlägt Umstrukturierungen vor, die zugleich kühn und plausibel klingen: Entweder den Mut zum Verzicht, sprich eine räumliche Verkleinerung des Museums, zu dem heute die Standorte Barfüsserkirche, Kirschgarten und Lohnhof gehören; oder eine Expansion, eine räumliche Erweiterung, die den Berri-Bau (heute: das Naturhistorische Museum) oder sogar den Casino-Bau am Barfüsserplatz integriert. Im Gegenzug würde das Museum Kleines Klingental überflüssig, in dem hauptsächlich Exponate aus dem Historischen Museum ausgestellt seien. So könne man der grossen Sammlung gerecht werden, zugleich der jüngeren Zeitgeschichte mehr Platz einräumen und international Strahlkraft erreichen.