Hitzesommer So gehen ältere Menschen in Basel mit den hohen Temperaturen um: «Ein Umzug nach Island ist schliesslich keine Option» Wir haben ältere Baslerinnen und Basler gefragt, wie sie sich in den heissen Sommermonaten verhalten. Viele ziehen sich in ihre Wohnungen zurück und fühlen sich daher sozial isoliert.

Die Hitze setzt den älteren Menschen besonders zu. Drei Baslerinnen und Basler erzählen, wie sie mit den hohen Temperaturen umgehen. Bild: Kenneth Nars

Noch ist es schattig in der Hardstrasse im Gellert, noch ist die Temperatur erträglich. Die Migros-Filiale ist um 9 Uhr morgens nicht allzu stark besucht, obwohl Konkurrent Coop sein Geschäft nebenan gerade renoviert. Kunden sind vor allem ältere Menschen sowie Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, die ihr Znüni kaufen.

Die bz hat mit älteren Menschen darüber gesprochen, wie sie mit den erneut sehr hohen Temperaturen umgehen. Nico De Nooyer etwa erzählt, wie er seinen Alltag der Hitze anpasst. Der 80-jährige Basler mit niederländischen Wurzeln lüftet seine Wohnung nur am Morgen und lässt danach die Rollläden an seinen Fenstern herunter. Seine Einkäufe erledigt er ausschliesslich am Morgen. Ab dem Mittag verbringt De Nooyer seine Zeit hauptsächlich in seiner Wohnung.

Nico De Nooyer mag sich nicht über die Hitze beschweren. Bild: Kenneth Nars

Für alleinstehende Menschen ist der Rückzug in die Wohnung Fluch und Segen zugleich. Den Schutz vor der Hitze bezahlen sie mit sozialer Isolation und sind in ihren Aktivitäten eingeschränkt, wie eine andere ältere Person sagt. So fehle die Gesellschaft anderer Menschen. Aber auch ein Spaziergang auf dem Bruderholz oder am Rhein seien spätestes ab 11 Uhr angesichts der Hitze nicht mehr angenehm.

Die dunkle Farbe des Asphalts ist ein grosses Problem

De Nooyer mag sich dennoch nicht über die Hitze beschweren. «Man muss flexibel sein. Ein Umzug nach Island ist schliesslich keine Option», sagt er. Für die Stadt Basel kommen ihm konkrete Verbesserungsvorschläge mit Blick auf die Hitzebekämpfung in den Sinn. Es brauche mehr Grünflächen in der Stadt. Besonders die Flachdächer seien ungenutztes Potenzial für eine natürliche Kühlung. Ausserdem sei die dunkle Farbe des Asphalts ein grosses Problem wegen der starken Hitzespeicherung, sagt De Nooyer.

Die Hitze macht die 86-jährige Frau Hürner müde. Bild: Kenneth Nars

Die gleiche Beobachtung bezüglich des dunklen Asphalts hat Frau Hürner gemacht. Die 86-jährige Baslerin spürt die Auswirkungen der Hitze direkt am eigenen Körper. Die warmen Temperaturen machen sie müde. Sie brauche tagsüber nun mehr Schlaf. Ihr Schlafrhythmus verschiebt sich immer mehr in die späten Stunden. Hürner stellt fest:

«Wir haben Glück, dass es in der Nacht etwas abkühlt.»

So leidet dank gezieltem Lüften die Qualität ihres Schlafes nicht. Einzig die Zeiten haben sich verändert. Auch für Hürner ist die Begrünung der Stadt ein grosses Anliegen. Sie plädiert für möglichst viele Bäume.

Scheint die Sonne stark, bleibt er ihr fern: der 85-jähriger Herr Zürcher. Bild: Kenneth Nars

Weniger Mühe mit der Hitze als mit seinem Namen bekundet Herr Zürcher. Mit einem Lachen stellt sich der 85-Jährige mit «dem dümmsten Namen in Basel» vor. Für ihn habe die Hitze keinerlei unangenehme Folgen. Er sei schon immer gut mit der Hitze klargekommen. Scheint die Sonne stark, bleibt er ihr fern, trägt einen Sonnenhut oder benutzt Sonnencreme. Er geniesst die Mittagessen auf seiner Dachterrasse im Schatten.

Auch die jüngeren Generationen müssten sich mit der Hitze abfinden

Die Empfindungen der befragten Personen gehen weit auseinander. Während die einen stark unter der Hitze leiden und ihr möglichst aus dem Weg gehen, verweisen die anderen darauf, dass man sich an die Hitze anpassen kann und muss. Es sei schon immer heiss gewesen, sagt eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will. «Nicht nur die älteren Generationen, auch die jüngeren sollen sich mit der Hitze abfinden.» Eine Aussage, die zu Zeiten des Klimawandels wohl nicht alle unterschreiben würden.