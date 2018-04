In Basel herrscht ein regelrechter Hochhaus-Boom: Zahlreiche Projekte werden derzeit gebaut oder spriessen in den nächsten Jahren aus dem Boden. Direkt neben dem Bahnhof streckt sich das Meret-Oppenheim-Hochhaus Stück für Stück in die Höhe. Auch das Baloise-Hochhaus – am Standort des früheren Hilton-Hotels – wird bald mit seinen 87 Metern Teil der Basler Skyline sein. 2019 erhebt sich dann der zweite Roche-Trum über die Stadt.

In den fünfziger bis siebziger Jahren gab es in der Schweiz bereits ein Wohnhochhaus-Boom. Im Gegensatz zu den heutigen Giganten entstanden die Hochhäuser vor fünfzig Jahren vor allem an den Stadträndern und in den Agglomerationen.

Die Wachstumseuphorie wurde durch die Rezession der 1970er Jahre beendet und das Hochhaus verlor als Symbol der Moderne seinen Glanz. Die Folge war eine offene Ablehnung. Das Wohnen und Arbeiten im Hochhaus galt sogar als gesundheitsschädigend. Ende der 1990er Jahre setzte dann der zweite Hochhaus-Boom ein, der bis heute anhält.

Mit dem neuen Boom, der in vollem Gange ist, schaut die bz auf die acht höchsten Gebäude in der Region Basel.

8. Novartis – Gebäude 386 und K-25 / Lonza-Hochhaus