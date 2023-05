Hochschul-Allianz Lichtblick für die Uni Basel: Sie darf bei EU-Programm nun doch mittun Nachdem sie die ersten Jahre von Epicur, dem neuen EU-Programm Europäische Universitäten, ausgeschlossen war, darf die Uni Basel nun doch mittun, bei der Hochschul-Allianz. Der Grund ist eine überraschende Lockerung der Aufnahmebedingungen.

Universität Basel, Vorlesung im Hörsaal mit Studierenden. Bild: Juri Junkov

Die Idee stammte vom französischen Präsident Emmanuel Macron. Schon 2017 hatte er sich für die Schaffung von Europäischen Universitäten eingesetzt. Bis 2024 sollten es 24 werden. Obwohl die Uni Basel schon seit langem im Rahmen von Eucor mit den Universitäten am Oberrhein kooperiert, blieb sie vom Epicur genannten Programm ausgeschlossen.

Das lag daran, dass Universitäten, die sich als Europäische Universität zusammenschliessen wollten, sich entweder in der EU befinden mussten oder am Austauschprogramm Erasmus+ teilnehmen mussten, was für Basel und die Schweiz nicht der Fall war. Nun aber wurden die Aufnahmebedingungen gelockert. Neu reicht es, dass sich eine Universität im Hochschulraum von Bologna befindet, was für die Uni Basel zutrifft.

Potenzial, um mittelfristig EU-Forschungsgelder zu vergeben

Während sie sich an der ersten Ausschreibungsrunde nicht beteiligen konnte, war dies für die zweite Förderrunde, die bis 2026 läuft, also der Fall – ein Lichtblick für die Universität Basel. Bei Epicur geht es um die Förderung von innovativen Lehr- und Lernprogrammen.

Kerstin Fest, Internationale Koordinatorin von Epicur an der Universität von Freiburg im Breisgau, schreibt: «Das grosse Ziel der Europäischen Universitätsallianzen ist es, mittelfristig zu Einheiten zu werden, die über eine multilaterale Partnerschaft oder Zusammenarbeit hinausgehen.» Wichtig scheint mittelfristig vor allem ein Aspekt: «Diese Form birgt auch das Potenzial, den Vergabeprozess von Forschungsgeldern zu verschlanken und zu vereinheitlichen.»

Eucor-Unis suchen Partner in Europa

Laut Viviane Schmidt, Mediensprecherin von Eucor, erhält die Universität Basel für die Jahre bis 2026 insgesamt knapp 1,6 Millionen Franken – 920’000 stammen vom Bund und 670’000 Franken sind Eigenbeteiligung. Die Schweizer Förderung läuft über Movetia, die Nationale Agentur für Austausch und Mobilität, und betrifft auch die Universitäten von Zürich, Genf und Lausanne.

Die Eucor-Universitäten am Oberrhein, zu denen Basel, Mulhouse, Strassburg, Freiburg und Karlsruhe gehören, haben sich für Epicur auch mit Unis aus Posen, Wien, Thessaloniki, Amsterdam und Odense in Dänemark zusammengeschlossen.

Rekordsumme für Austauschprogramm ohne Uni Basel

Die EU-Kommission hat für die Erasmus+ Programmplanung für den Zeitraum 2021–2027 die Rekordsumme von 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die Universität Basel allerdings hat nichts davon. «Da die Schweiz nicht zu Erasmus+ gehört, können wir uns nicht bewerben», sagt Matthias Geering, Mediensprecher der Uni Basel.

Er weist auch darauf hin, dass Movetia entgegen der ursprünglichen Ankündigung des Bundes keine zusätzlichen Mittel für weitere Ausschreibungen zur Europäischen Universität erhalte. «Das Geld muss von den bestehenden Programmen abgespart werden.»

Das Ziel der Teilnahme an Epicur sieht Geering darin, die Attraktivität des Studienangebots und die Wettbewerbsfähigkeit für Studierende durch die Erweiterung des Lehrangebots zu erhöhen. Inhaltlich gehe es um die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit sowie Europäische Identitäten. Die erste gemeinsame Lehrveranstaltung startet im August 2023.

Ziel bleibt Anschluss an Horizon-Paket

So positiv die Teilnahme der Uni Basel an Epicur sein mag – auf die Frage, ob sie teilweise den Ausschluss am Europäischen Forschungsprogramm Horizon wettmachen könne, antwortet Geering kurz und knapp mit «Nein». Dies auch, weil sich die Europäischen Universitätsallianzen weitgehend auf den Bereich Lehre beschränken würden.

Geering schreibt abschliessend: «Das Ziel bleibt eine raschestmögliche Assoziierung am Horizon-Paket, also eine uneingeschränkte Teilnahme an den EU-Forschungsprogrammen.»