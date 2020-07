Damit ist die Anzahl der registrierten infizierten Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons auf 1052 angewachsen, wie aus der täglich angepassten Statistik des Kantons hervorgeht. Dazu kommt ein Neuinfizierter mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons.

Die Zahl der hospitalisierten Personen stieg um eine auf drei an. 517 Menschen (+34) befanden sich am Donnerstag in Quarantäne, 487 (+25) waren Reiserückkehrer. Die Anzahl der Covid-19-Todesfälle verharrte bei 52.