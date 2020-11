Hohe Wahl-und Stimmbeteiligung im Kanton Basel-Stadt

Dies gab die Staatskanzlei auf ihrer Website bekannt. Angaben zur Beteiligung der brieflichen Stimmenden in Riehen und Bettingen lagen keine vor.

In Basel-Stadt findet am Sonntag der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen statt. In der Exekutive sind drei von sieben Sitze und das Präsidium neu zu besetzen. Entschieden wird, ob die seit 2005 bestehende rot-grüne Mehrheit in der Regierung bestehen bleibt oder die bürgerlichen Parteien nach 15 Jahren wieder an die Macht kommen. Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang der baselstädtischen Regierung am 25. Oktober lag bei 47 Prozent.

Gleichzeitig kommen neben eidgenössischen Vorlagen wie der Konzernverantwortungsinitiative und der Initiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» mit dem 115-Millionen-Franken-Kredit für das neue Hafenbecken 3 und der Trinkgeldinitiative auch kantonale Vorlagen zur Abstimmung.