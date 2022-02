Hospiz Die Hildegard Klinik zieht um – zu einem der Basler Privatspitäler Das Palliativzentrum wird künftig beim Bethesda Spital lokalisiert sein. Synergien sollen so genutzt werden können.

Das Palliativzentrum Hildegard am St. Alban-Ring 151. zvg

Die Hildegard Klinik im Gellert-Quartier ist ein Hospiz für Menschen an ihrem Lebensende mit schweren, nicht heilbaren Krankheiten. Es ist das Ziel der Klinik, die bestmögliche Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu erhalten und belastende Symptome wirksam zu lindern. Nun zieht die Klinik auf das Areal des Bethesda Campus. Eine entsprechende Absichtserklärung mit der Bethesda Spital AG sei unterschrieben worden, teilt die Hildegard Klinik mit.

Schon seit längerer Zeit sei die räumliche Situation des Palliativzentrums Hildegard am St. Alban Ring 151 im Unternehmen ein Thema, sagt Klinikleiter und Verwaltungsratspräsident Rolf Huck. Es mangelt am Komfort in den Zimmern, das Gebäude altert, die Infrastruktur leidet.

Die Umsetzung des Projektes soll bereits bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Konkret wurde gemäss Mitteilung der Hildegard Klinik vereinbart, dass zunächst ein logistisches und medizinisches Konzept erstellt wird, um Synergien in den Bereichen Infrastruktur, Supportleistungen und Querschnittsfunktionen zu eruieren.

Auf der Suche nach einer stabilen Finanzierung

Huck sagt: «Es ist unser Ziel in ein paar Monaten einen Vertrag zu unterzeichnen, der sämtliche wesentliche Punkte einer Zusammenarbeit regelt.» Damit dies möglich werde, brauche es jetzt eine Projektorganisation, welche die notwendigen Arbeiten in Angriff nehme.

«Aktuell sind wir daran, diese Projektorganisation thematisch zu definieren und die für die Umsetzung verantwortlichen Personen zu bestimmen», sagt Huck. Dank der geplanten Verlegung des Standorts auf den Bethesda Campus, könnten sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht entscheidende Massnahmen umgesetzt werden. Dies gewährleiste eine langfristig ausgerichtete und optimale Versorgung unter bestmöglichen Bedingungen in der Palliativmedizin für den ganzen Raum Basel.

Die Klinik schreibt jährlich wiederkehrend einen Verlust von rund 1,5 Millionen Franken. «Wir können die Palliative Care nur dank der Hildegard-Stiftung betreiben», so Huck. Dieser gehört die Betreiber-AG und das Land, auf welchem sie steht. Die Klinik stehe aktuell auch in Gesprächen mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, um für die Zukunft Lösungen zur Finanzierung gemeinsam zu finden.