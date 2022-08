Hotel Wegen Platzmangel: Mitarbeitende des «Les Trois Rois» ziehen um Noch immer wohnen im Grand Hotel Les Trois Rois Menschen aus der Ukraine. Büroangestellte räumten ihren Arbeitsplatz dafür teilweise in Banketträume um. Nun erhalten sie ein neues Büro am Blumenrain.

Mitarbeitende des Hotels bekommen ein neues Büro unweit des Haupthauses. Martin Toengi

Die Backoffice-Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter des Hotels Les Trois Rois ziehen in den nächsten Wochen um. Und zwar an den Blumenrain 24, unweit des Haupthauses. Angekündigt wird der Umzug mit riesigen Plakaten in den Schaufenstern am Blumenrain. Darauf zu sehen sind verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Les Trois Rois». Mediensprecherin Eva-Marie Knaak sagt:

«Es soll eine Wertschätzung für sie sein, schliesslich sind sie das Herz des Hauses.»

Auch das «Trois Rois» kämpft mit dem Fachkräftemangel

Grund für den Umzug ist ein Platzmangel im Haupthaus. Dieser kommt auch daher, dass das Hotel noch immer Menschen aus der Ukraine beherbergt. Die Mitarbeitenden räumten dafür ihre Büros in Meeting- und Banketträume um. Diese sollen nach dem Umzug an den Blumenrain wieder für Anlässe genutzt werden.

Mit QR-Codes an den Schaufenstern will das Hotel ausserdem neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerben. Wie viele in der Branche habe auch das Grand Hotel mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen.